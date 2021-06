[Inland] Gesetzestext für Konkurrenz: Nächster Casinos-Deal im Visier der Justiz.

Betriebsrat in der Öbag? "Weg damit", meinte Alleinvorstand Schmid.

[Panorama] Grüner Pass mit QR-Code verzögert sich "jedenfalls" um eine Woche.

Long Covid: Genesen und doch krank. Experten fordern differenzierte Behandlungsangebote für Long-Covid-Patienten. Zwischen den Landesgesundheitsreferenten und der Sozialversicherung herrscht diesbezüglich Uneinigkeit.

[Podcast] Stammt das Coronavirus doch aus dem Labor?

[Etat] Warum bauen Firmen ihre eigenen Medienhäuser?

[Interview] In seinem Dokumentarfilm "Hinter den Schlagzeilen" hat Daniel Sager die Aufbereitung des Ibiza-Videos vom ersten Tag an mitbegleitet.

[Mitreden] Getestet, genesen oder geimpft: Wurden Sie beim Gastrobesuch kontrolliert?

[Blog] Illegale Online-Kasinos: Neues EuGH-Urteil stärkt Spielerschutz.

[Wetter] Vor allem in Niederösterreich, in Wien und im Burgenland sowie in östlichen Teilen der Steiermark ziehen erneut einige Wolkenfelder durch. Die Sonne scheint aber dazwischen und überwiegend bleibt es auch trocken. Nahezu ungestört sonnig ist es im Süden und Westen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. Frühtemperaturen 4 bis 12 Grad, Tageshöchsttemperaturen 17 bis 25 Grad, mit den höheren Werten in Vorarlberg und Tirol.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Kindertag.