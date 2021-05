Johann Marihart geht nach 29 Jahren als Agrana-Chef in den Ruhestand. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Einer der längstdienenden Konzernlenker in Österreich geht in Pension. Der Chef des Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzerns Agrana, Johann Marihart (70), war seit 1992 CEO und übergibt das Amt per 1. Juni – wie bereits berichtet – an seinen Nachfolger Markus Mühleisen (54). Im Zuge der Neuaufstellung des Managements verlassen auch Thomas Kölbl nach 16 Jahren und Fritz Gattermayer nach zwölf Jahren den Agrana-Vorstand per Ende Mai.

Umsatz versiebenfacht

Der studierte Lebensmittelchemiker Marihart begann seine Agrana-Laufbahn im Jahr 1976 in der Stärkefabrik Gmünd und wurde dann 1988 Vorstandsmitglied. In seiner Amtszeit expandierte die Agrana – bekannt durch die Marke Wiener Zucker – in Osteuropa und baute weltweit mit Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentraten ein drittes Unternehmensstandbein auf. Der Umsatz hat sich in der Ära Marihart versiebenfacht und lag im Geschäftsjahr 2020/21 bei 2,55 Milliarden Euro.

Der künftige Agrana-Chef Mühleisen ist seit über 20 Jahren im Nahrungs- und Genussmittelbereich tätig, etwa bei Nestlé, General Mills und war seit 2018 bei der internationalen Molkereigruppe Arla Foods als Group-Vice President im Amt.

Vorstand schrumpft

Der Agrana-Vorstand schrumpft nun von fünf auf vier Personen: Ab 1. Juni ist Mühleisen neuer Agrana-Chef. Stephan Büttner als Finanzvorstand und Norbert Harringer als Technikvorstand bleiben im Amt. Ingrid-Helen Arnold ist neue Vorständin für Interne Revision. Büttner wird auch Chef der Fruchtsparte. Jos Kleppers wird seine Funktion als CEO der Division Frucht mit 30. Juni 2021 zurücklegen. Harringer übernimmt auch die Geschäftsführung des Stärkegeschäfts. Der langjährige CEO der Division Stärke, Josef Granner, legt sein Amt ebenfalls per Ende Juni zurück und tritt in den Ruhestand.

"Mit dieser Neuordnung wird die Agrana-Führung gestrafft, der Vorstand operationalisiert und durch die Verschränkung von Agrana-Vorstand und Divisionsgeschäftsführungen die Hebung aller Synergien zwischen Segmenten und Holding gefördert", erklärte der börsennotierte Konzern am Montag in einer Aussendung mit. Damit wird das Agrana-Executive-Team von 20 auf 13 Mitglieder (Vorstände und Geschäftsführer der vier Divisionen) verkleinert. Dies wird laut Agrana zu einer "deutlichen Kostenreduktion" und einem "zusätzlichem Effizienzgewinn" führen. (APA, 31.5.2021)