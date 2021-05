Veranstalter drohte ihr nach Boykott der Pressekonferenz mit Turnierausschluss. Nun zieht sich Osaka selbst zurück. Sie gibt bekannt, an Depressionen zu leiden

Naomi Osaks steigt aus den French Open aus. Foto: AFP/MARTIN BUREAU

Naomi Osaka steigt aus den French Open aus. Die Japanerin hatte zuletzt bekanntgegeben, dass sie beim Turnier in Paris nicht mehr an Pressekonferenzen teilnehmen wolle – zum Schutz ihrer Psyche. Nach der ersten Runde tauchte sie daraufhin wirklich nicht zur Pressekonferenz auf.

Der Veranstalter verhängte daraufhin 15.000 Dollar Geldstrafe gegen die Nummer zwei der Weltrangliste. Die Veranstalter der vier Grand-Slam-Turniere ließen zudem anklingen, dass der Japanerin bei einer Fortsetzung des Presseboykotts ein Turnierausschluss drohe.

Rückzug

Nun zog die Japanerin selbst Konsequenzen. Die 23-Jährige begründete ihren Verzicht in Einträgen auf ihren Social-Media-Plattformen mit Depressionen, die sie schon seit dem Antritt bei den US Open 2018 habe. Sie leide auch an sozialer Phobie, schrieb Osaka. Diese Ängste würden sie auch bei Presseterminen begleiten.

In Paris habe sie sich verletzlich gefühlt und sich schließlich mit ihrem vieldiskutierten Presseboykott schützen wollen. "Ich akzeptiere es, dass mein Timing nicht ideal war und meine Botschaft klarer gewesen sein könnte", schrieb Osaka.

Sie werde nun einen Auszeit einlegen. "Ich denke, das Beste für das Turnier, die anderen Spielerinnen und mein Wohlbefinden ist es, wenn ich mich zurückziehe, damit sich alle wieder auf das Tennis in Paris fokussieren können."

Nach ihrer Rückkehr wolle sie mit der Tour an Verbesserungen für die Spieler, die Presse und Fans arbeiten. (red, APA, sid, 31.5.2021)