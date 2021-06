Vergangene Woche wurde ein neuer Trailer der "Horizon"-Fortsetzung gezeigt. Mit ihm erhielten Fans einen 15-minütigen Einblick in das Gameplay von "Horizon Forbidden West". Unterdessen beklagten sich Nutzer im Internet über das Aussehen der Protagonistin Aloy und meinen, die Heldin sei "nicht feminin" genug, was auf sozialen Medien einen Shitstorm lostrat.

“Nicht wie normale Frauen“

Ein Nutzer meinte, dass Sonys weiblichen Charaktere "extrem maskulin" aussähen. Diese besäßen "kaum Kurven oder grobe und nichtfeminine Gesichtszüge", was bei "durchschnittlichen Frauen" nicht der Fall sei. Als Vergleich postete er einen Screenshot von Aloy zusammen mit einer geschminkten und "femininen" Version eines Fans.

Der Beitrag erhielt innerhalb eines Tages eine Lawine an Reaktionen. Neben mehr als 5.000 "Gefällt mir"-Angaben sammelte das Posting über 30.000 Retweets und Antworten. Unter diesen sind einige "Fans" zu finden, die sich den sexistischen Äußerungen anschließen und anfügen, dass sie nicht schlank genug sei und ungesund aussehe.

Diskussion auf Reddit

Auch auf Reddit wird unter Nutzern das Aussehen Aloys in der Fortsetzung von "Horizon Zero Dawn" diskutiert. In einigen Postings wird behauptet, dass ihr Gesicht im Vergleich zum ersten Teil weniger schmal sei, und in den Kommentaren sind zahlreiche abfällige Bemerkungen über Übergewichtigkeit zu finden. Manche Reddit-Poster beschweren sich über ihr "fettes" Gesicht und machen sich mit Fotomontagen über die Protagonistin lustig.

Andere wittern hinter ihrem angeblich "maskulinen" Look einen Versuch Sonys, die Heldin "attraktiver" für transsexuelle Spielerinnen und Spieler zu machen – ein Vorwurf, der bereits zum Release von "The Last Of Us 2" für Kontroversen gesorgt hatte.

Gegenwind

Die herablassenden Äußerungen über Aloys Aussehen blieben jedoch nicht unangetastet. Auf Twitter kritisierten tausende Nutzerinnen und Nutzer die Sichtweise einiger Fans und machten sich über die "unrealistischen Erwartungen" mancher Gamer lustig. "Ahh ja, Aloy, die 1.000 Jahre nach einer totalen globalen Apokalypse lebt, sollte Lipgloss und Eyeliner tragen", schrieb eine Nutzerin sarkastisch. Das Posting wurde von manchen Twitter-Nutzern in ein Meme verwandelt, indem sie den Beitrag mit unterschiedlichen Bildern reproduzierten, wie etwa "Spongebob Schwammkopf"-Charakter Patrick Star.

Auch die Übersexualisierung von Heldinnen in Videospielen wird in etlichen Diskussionen unter Nutzern zum Thema. DER STANDARD hat im vergangenen Jahr mit der Forscherin und Journalistin Nina Kiel über Stereotypen und das Frauenbild in Games geredet. (red, 1.6.2021)