Mangelndes Selbstbewusstsein ist die Sache Sucharit Bhakdis nicht. Im Sommer 2020 verkündete der emeritierte Professor in Sachen Corona selbstsicher: "Es wird keine zweite Welle geben." Zu diesem Zeitpunkt war Bhakdis erstes Buch erschienen: "Corona: Fehlalarm?". Ohne zweite Welle wäre uns viel erspart geblieben, darunter auch Bhakdis zweites Buch: "Corona Unmasked". Es ist soeben erschienen. Mitautorin ist wie bei Bhakdis erstem Buch Gattin Karina Reiss.



Das Buch in einem Satz: Masken sind sinnlos und gesundheitschädlich, Impfungen sind sinnlos und gesundheitsschädlich, Corona ist ein Lercherl und gar nicht so gesundheitgefährdend, alle lügen und betrügen uns, nur Bhakdi sagt die Wahrheit, weil er viele kennt, die auch die Wahrheit sagen. Beim Thema Schutzmasken - Bhakdi nennt das Kapitel "Maskenwahn" - referiert er unter anderem auf die Recherchen des "Multipolar-Magazins". Einer der Herausgeber dieser Online-Plattform ist Paul Schreyer, ein behänder Aktivist der Truther-Szene. Er hält nicht viel von der These, dass Osama Bin Laden mit dem 9/11-Terror etwas zu tun hatte und hält dafür viel von seiner eigenen These, wonach es einen Anstieg an Corona-Infizierten nur deswegen gibt, weil mehr getestet wird.

"Klinische Beobachtungen" eines Kinderarztes als Referenz

Auch auf den Kinderarzt Eugen Janzen beruft sich Bhakdi. Der deutsche Arzt verkündet auf seiner Webseite: "Masken können schwere, anhaltende und möglicherweise irreversible Schäden an Kindern anrichten." Zu diesem Schluss kommt der Kinderarzt nach "eigenen klinischen Beobachtungen sowie Daten zu Blutgasanalysen und Stresshormonen im Urin an mir und cirka 20 Kindern." Die Auswahl der Kinder lässt ein wenig an einer lege-artis-Doppelverblindung zweifeln: Die Eltern der Kinder hatten "ausdrücklich eine diagnostische Abklärung dieser Beschwerden gewünscht." In das Fachmagazin Lancet wird es der Mediziner mit seiner Nebenbeiforschung in der Kinderarzt-Praxis nicht schaffen, als Referenz für Bhakdi reicht die Suada zur Maskenpflicht, die laut Janzen einem "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" nahekommt. Bhakdi schließt das Kapitel apodiktisch: "Masken erfüllen keinen Zweck, ein Nutzen gegen die Ausbreitung von Erkrankungen ist wissenschaftlich nicht belegt."

Quellen Bhakdis: "selektiv, verschleiernd und wahllos"

Auf 277 Quellen referiert Bhakdi in seinem Buch - der Großteil davon ist durchaus seriös. Was nicht seriös ist, ist die Aufbereitung durch Bhakdi. Der Psiram-Blog brachte das in einer Rezension zum ersten Buch recht schön auf den Punkt: "Reiss und Bhakdi (...) haben keine eigenen Daten. Sie fleddern nur die Daten anderer und machen daraus ein Geschäftsmodell. Ihre Quellenangaben sind selektiv, verschleiernd und wahllos."

Wenns ums Tempo geht: Impfstoffforschung und Pizzabacken

Beim Thema Impfungen wird deutlich, dass Bhakdi gar keine Daten benötigt, solange ihm eine flache Metapher einfällt. Er empört sich über die schnellen Zulassungsverfahren. Dem Argument, wonach im aktuellen Fall alles recht flott ging, weil sehr viele Menschen an der Entwicklung der aktuellen Impfstoffe geforscht hatten und dafür auch Geld locker gemacht wurde, begegnet er so: "Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu ihrem Pizzabäcker und sagen ihm: Nimm Dir zwei Kollegen dazu, ich zahle den doppelten Preis, und dafür hätte ich gerne meine Pizza in zwei Minuten auf dem Tisch. Funktioniert nicht."

Wer behauptet, dass die Impfstoffentwicklung und das Backen einer Pizza im Holzofen irgendwie vergleichbar sind, der weiß: bei einem wissenschaftlichen Kongress würde er damit aus dem Saal gelacht. Bhakdi nimmt aber in keinem Kongressaal mehr Platz, er hat seinen Platz am virtuellen Stammtisch der Querdenker gefunden und weiß: Dort klopfen die Leute ihm für derlei Kalauer auf die Schulter. Bhakdi nennt sein Buch im ersten Satz des Vorwort "populärwissenschaftlich". Tatsächlich ist es wissenschaftsfeindlich. Bhakdis Quellennutzung ist im besten Fall als Cherry Picking zu bezeichnen. Die Kirschkerne spuckt er all denen auf den Tisch, die sich um einen wissenschaftlichen Diskurs bemühen.

Bhakdi ist alles andere als unpolitisch

Ebenso steht im Vorwort, dass er keine politische Agenda verfolge und weder rechts noch links sei, und auch nicht oben oder unten. Ein diffuses Beschwören einer Menschheitsfamilie, die sich nicht spalten lässt, kommt bei der esoterikaffinen Aluhutfraktion gut an. Dass Bhakdi politisch agiert, ist indes offensichtlich. Die Verhöhnung der Wissenschaft ist politisch, Wissenschaftsfeindlichkeit ist der Kitt, der Esoteriker, Querdenker, Rechtsextremisten und Verschwörungsplauderer zusammenhält. Corona-Leugner, Impfgegner, Klimawandelleugner und Rechtsextremisten - bis zur Extremform Holocaustleugnung - scheuen Evidenz und wissenschaftlichen Konsens wie der Teufel das Weihwasser. Ihre Agenda ist - aus guten Gründen - nicht die Beweisführung im Diskurs, sondern die Verächtlichmachung des wissenschaftlichen Diskurses. Bhakdi macht das en passant: Dem Paul-Ehrlich-Institut richtet er aus, dass es die Zahlen (der angeblichen zahlreichen Impftoten) nicht lesen könne, stellt die Kompetenz der deutschen Einrichtung in Frage und hofft darauf, dass die Justiz auf die - aus Bhakdis Sicht offenbar lügenden - Wissenschafter aufmerksam wird.

Bhakdi kandidiert für Querdenker-Partei "Die Basis"

Seit Kurzem engagieren sich Bhakdi und seine Frau in Deutschland in der Partei "Die Basis". Sie ist aus der Querdenkerszene hervorgegangen, die Bewegung ist ein "Who is Who" der deutschen Esoterik- und Schwurbelszene. In der Partei gibt es eigene Referenten für "Achtsamkeit" und offenkundig auch Experten für geschmacklose Vergleiche. Der deutsche Rechtsanwalt Reiner Füllmich ist in der Partei aktiv, er kommentierte die Corona-Maßnahmen der deutschen Regierung so: Das sei "schlimmer als der Holocaust," zudem würden "Konzentrationslager für Ungeimpfte" vorbereitet. Das ist das Milieu, in dem sich Neopolitiker Bhakdi bewegt, der "unpolitische" Bücher zu schreiben behauptet. Der deutsche Tagesspiegel bringt die politische Heimat Bhakdis in einer Überschrift so auf den Punkt: "Partei für Energetiker, Aidsleugner und Holocaustverharmloser." (Christian Kreil, 8.6.2021)

Christian Kreil bloggt rund um Esoterik, Verschwörungsplauderei und Pseudomedizin. Soeben erschien sein Buch "Fakemedizin".