Die Steirerin Astrid ist die einzige Bäuerin der 18. Staffel von "Bauer sucht Frau". Foto: ATV/Ernst Kainerstorfer

Wien – Die 17. Staffel "Bauer sucht Frau" war mit 17,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen die erfolgreichste in der Geschichte der ATV-Kuppelshow. Bereits ab Mittwoch, 2. Juni, setzt Arabella Kiesbauer den Quotenhit des Privatsenders fort und präsentiert um 20.15 Uhr die neuen Single-Landwirte der 18. Staffel.

Noch nie, waren so viele Bauern – 15 an der Zahl und 1 Bäuerin – mit dabei, informierte ATV in einer Aussendung. Darunter sind erstmals auch Zwillinge und erst zum zweiten Mal in der Formatgeschichte heißt es außerdem "Bauer sucht Mann".

Nach den zwei Vorstellungsfolgen am Mittwoch, den 2. und 9. Juni, beginnen die Dreharbeiten. Die Hofwochen stehen dann am September auf dem Programm. (red, 1.6.2021)