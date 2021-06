Wien – Anne Laurent-Delage übernimmt ab 1. Juli die Geschäftsführung für die Austrian Film Commission (AFC). Das hat der Vorstand laut einer Aussendung einstimmig beschlossen. Die langjährige stellvertretende Geschäftsführerin der AFC löst damit Martin Schweighofer ab, der seit 1993 an der Spitze des Vereins stand und mit September seinen Ruhestand antreten wird.

Laurent-Delage ist seit vielen Jahren als Verantwortliche für die internationalen Beziehungen tätig. Dank ihrer "profunden Expertise und ihres großen Netzwerks in der internationalen Festival- und Exportlandschaft", habe man mit Laurent-Delage die am besten qualifizierte Person gefunden, um die Geschäfte der AFC "in Zeiten großer Herausforderungen am veränderten Kinomarkt" zu leiten, zeigte sich der Vorstand überzeugt.

Bei Schweighofer bedankte sich der Vorstand für seinen großen Einsatz und die professionelle Leitung. In den beinahe drei Jahrzehnten unter seiner Geschäftsführung habe sich die Marke "Austrian Films" zu einem international gefragten Label entwickelt. (APA, 1.6.2021)