Anlass dafür ist ein Posting, dass mir vor etwa einer Woche in einem Online-Laufforum entgegensprang. Er sei, schrieb da jemand, heuer noch keinen Meter gelaufen. Drinnen nicht, weil das Fitnesscenter zu sei – und draußen nicht, weil das Wetter es nicht zuließe.

Ich klickte auf das Bild des Jammerers: Nein, der gute Mann lebt nicht am Nordpol, sondern in Mitteldeutschland. Und, Nein, das Posting war nicht ironisch, sondern absolut ernst gemeint: Profil und Aktivitäten des Posters zeugten von einem Leben in der ironiefreien Zone.

Normalerweise halte ich mich in solchen Fällen zurück. Diesmal nicht: "Keine Lust zu haben ist ok", antwortet ich, "Aber ansonsten gilt: Wer will, findet Wege. Wer nicht will, hat Ausreden."