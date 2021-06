Das Ende des Lockdowns wirkt auf den Arbeitsmarkt durch. Die Arbeitslosigkeit ist im Mai weiter gesunken. Foto: APA / Georg Hochmuth

Wien – Die Arbeitslosigkeit ist im Mai weiter gesunken. Mit 392.360 arbeitslos gemeldeten bzw. in Schulung befindlichen Personen wurde Ende Mai die 400.000er-Grenze unterschritten. Auf dem Höchststand der Corona-Pandemie, im April 2020, waren fast 600.000 Menschen auf Arbeitssuche. Doch verglichen mit dem Stand von 2019, also vor der Krise, waren im Mai noch rund 49.000 Personen mehr auf Jobsuche als damals. Im Jänner 2021 waren es allerdings noch um rund 110.000 Personen mehr als 2019.

Im traditionellen Vergleich zum Vorjahresmonat wird der Mai 2021, in dem die Öffnungen nach dem Lockdown stattfanden, mit dem Mai 2020 verglichen, als die Pandemiefolgen noch viel stärker waren.

Die Arbeitslosigkeit (inklusive Schulungsteilnehmer) ging dabei um 24,1 Prozent zurück, bei den Männern mit 25 Prozent stärker als bei den Frauen mit 23,2 Prozent. Prozentuell am stärksten war der Rückgang in Salzburg mit 37,4 Prozent, in absoluten Zahlen am größten fiel der Rückgang in Wien aus, mit 26.742 weniger Arbeitslosen.

Die Arbeitslosenquote ist von 8,7 Prozent im April auf 7,7 Prozent im Mai gesunken. Darüber hinaus waren Ende Mai 330.000 Personen in Kurzarbeit. Die Zahl der beim AMS sofort verfügbaren offenen Stellen stieg gegenüber dem Vorjahr um fast 70 Prozent auf 97.632.

Auch Euroraum erholt sich

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist ebenfalls weiter gesunken. Im April fiel die saisonbereinigte Quote auf 8,0 Prozent, nach 8,1 Prozent im März, teilte die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mit. Die Folgen der Pandemie lasten schwer auf dem Jobmarkt der Länder des europäischen Währungsraums: Im April 2020 lag der Wert bei 7,3 Prozent.

In der Eurozone waren im April 13,03 Millionen Menschen als arbeitslos registriert – 134.000 weniger als im März, aber 1,28 Millionen mehr als vor einem Jahr. Relativ niedrig ist die Arbeitslosenquote in Polen mit 3,1 Prozent, in Tschechien und den Niederlanden mit je 3,4 Prozent und in Deutschland mit 4,4 Prozent. Die höchste Quote weisen Griechenland (15,8 Prozent im Jänner) und Spanien (15,4 Prozent) auf. (APA, 1.6.2021)