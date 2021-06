Die Formel1 beschert Servus TV gute Quoten. Foto: Glenn Dunbar via www.imago-images.de

Wien – Der kalt-nasse Mai hat Österreichs Fernsehsender zu guten Quoten verholfen: Unangefochten an der Spitze sind weiterhin die ORF-Programme. So kommen ORF 1 und ORF 2 im Mai 2021 auf einen Marktanteil von 28,3 Prozent in der Zielgruppe ab 12 Jahren – nach 28 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Während ORF 1 von 6,4 auf 7 Prozent zulegen konnte, verlor ORF 2 0,3 Prozentpunkte (21,3 nach 21,6 Prozent). Die gesamte ORF-Gruppe mit den Sendern ORF 3 und ORF Sport Plus kommt auf einen Marktanteil von 31,7 Prozent nach 31,2 Prozent im Mai des Vorjahres.

Bei den Privatsendern sicherte sich Servus TV in der Zielgruppe ab 12 Jahren mit einem Marktanteil von 4,2 Prozent den ersten Platz – ein neuer Rekordwert. Zum Vergleich: Im Mai 2020 konnte der Sender von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz einen Marktanteil von 3,3 Prozent verbuchen.

Puls 4 und ATV jubeln

Jubel über die Maiwerte gibt es auch bei den Österreich-Sendern der ProSiebenSat.1 Puls4-Gruppe. Puls 4 steigert sich in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen gegenüber dem Vorjahr um +0,4 Marktanteilspunkte auf 5,2 Prozent Marktanteil. ATV kommt auch auf 5,2 Prozent. Puls 4, Puls 24, ATV und ATV 2 erreichen gemeinsam 13 Prozent Marktanteil und damit einen neuen Rekord, informiert die Sendergruppe in einer Aussendung.

In der Zielgruppe der jüngeren Seher werden Servus TV 3,2 Prozent bescheinigt, ORF1 und ORF 2 kommen gemeinsam auf 20,1 Prozent nach 21 Prozent im Mai 2020.

Wolfgang Fellners ö24.tv kann im Mai einen Marktanteil von 1,2 Prozent in der Zielgruppe ab 12 Jahren verbuchen und 1,8 Prozent in jener von 12-49. Bei Puls 24 sind es 0,5 bzw. 0,7 Prozent. (red, 1.6.2021)