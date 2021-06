Es ist das Ende einer beeindruckenden Ära. Gestern führte Austrian Airlines das letzte Mal einen Passagierflug mit einem Turboprop-Flugzeug durch. Die Dash 8-Q400 mit der Registrierung OE-LGI flog als OS 905/6 von Wien nach Innsbruck und zurück.

Nach über 40 Jahren endet damit die Zeit der Dash in Österreich, heißt es in einer Aussendung der Fluglinie. Künftig besteht die Austrian-Airlines-Flotte gänzlich aus Maschinen der Hersteller Airbus, Boeing und Embraer.

44.000 Einzelflüge pro Jahr

"Die Dash hat eine beeindruckende Laufbahn in unserem Unternehmen hingelegt, sie ist und bleibt Teil unserer Geschichte. Das werden wir nicht vergessen", sagt Austrian-Airlines-COO Francesco Sciortino.

Zu Spitzenzeiten absolvierte die Dash 8-Q400 bis zu 44.000 Einzelflüge pro Jahr. Man zieht Bilanz: "Mit diesem Flugzeugtyp konnte man auch besonders anspruchsvolle Orte anfliegen. Tyrolean Airways flog früher mit der viermotorigen Dash 7 zum Beispiel nach Courchevel in den französischen Alpen, ein Flugplatz auf über 2.000 Meter Seehöhe", erzählt Austrian-Airlines-Dash-Flottenchef Thomas Bleimuth.

Pfiat di, Dash! Abschied von der Turboprop-Maschine bei Austrian Airlines. Foto: Austrian Airlines

Am 9. April 1980 startete die Geschichte der Dash nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Damals übernahm Tyrolean Airways als erste europäische Fluggesellschaft die erste Dash-8-Vorläuferin, eine De Havilland Canada DHC-7. Das 50-sitzige Regionalflugzeug eignete sich mit seinen Kurzlandeeigenschaften ideal für den Einsatz an schwierigen Flughäfen wie Innsbruck oder eben Courchevel.

Ideal für die Kurzstrecke

Ab 1985 setzte Tyrolean Airways das zweimotorige Nachfolgemuster Dash 8-100 auf Flügen nach Graz, Frankfurt und Zürich ein. Bis zur vollständigen Übernahme des Tiroler Flugunternehmens durch Austrian Airlines im Jahr 1998 flogen insgesamt 44 verschiedene Dash 8 der Serien 100, 300 und 400 für Tyrolean.

Eine Archivaufnahme aus dem Jahr 2015: Am 9. April 1980 startete die Geschichte der Dash nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Foto: imago/BildFunkMV

Bei Austrian Airlines waren zuletzt 18 Dash 8-Q400 auf der Kurzstrecke im Einsatz, zum Beispiel auf Flügen von Wien nach Mailand, Warschau oder Zagreb. Nach knapp 20 Jahren des Betriebs bei Austrian kann allein dieses Flugzeugmuster einige beeindruckende Zahlen vorweisen: Über 20 Millionen Passagiere flogen in den letzten 20 Jahren mit der Dash 8-Q400. 237 Millionen Kilometer legte die Dash 8-Q400 dabei unfallfrei zurück – das sind 310 Flüge zum Mond und zurück. 54 Jahre haben die Dash-8-Q400-Maschinen zusammengerechnet in der Luft verbracht. In ihrer Laufbahn absolvierten die Flugzeuge mehr als 520.000 sichere Landungen. Und: Bei ihren Vorflugkontrollen legten die Pilotinnen und Piloten der Dash 8-Q400 über 52.000 Kilometer Fußweg zurück – das sind 20 Umrundungen Österreichs.

Beim Fachmagazin "Aerotelegraph" weiß man, was mit den ehemaligen Austrian-Propellermaschinen passiert: Sie sind bereits in der ganzen Welt verstreut. "Viele der ehemals 18 De Havilland Canada Dash 8-400 von Austrian Airlines gingen an Leasingfirmen, eine stellt die Startflotte der wiederbelebten Flybe dar. Wiederum eine andere wurde verschrottet, und drei fliegen jetzt für die Regionalairline PAL Airlines im Osten Kanadas", heißt es dort. (red, 1.6.2021)