Bei "The Masked Singer" singen Prominente um die Wette. Hier ist der Yeti zu sehen, der in der Österreich-Version auf Puls 4 seinen Auftritt hatte. Foto: Puls 4

Wien – Die Musikshow "The Masked Singer" auf ProSieben sowie die Österreichausgabe auf Puls 4 waren einer der größten Überraschungserfolge der jüngsten Zeit. Jetzt könnte bald auch "The Masked Dancer" folgen. Dafür spricht, dass Endemol Shine Germany – auch Produzent von "The Masked Singer" – jetzt einen Lizenzvertrag mit dem südkoreanischen Unternehmen MBC abgeschlossen hat. Das Produktionshaus gab seinen Coup am Dienstag bekannt. Demnach hält Endemol Shine nun die Rechte an "The Masked Dancer" für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Bei der neuen Show treten maskierte Prominente aus unterschiedlichen Bereichen im Tanzduell gegeneinander an und werden im Laufe der Staffel demaskiert. Der britische Ableger des Formats wurde am vorigen Wochenende bei ITV ausgestrahlt und erreichte der Mitteilung zufolge auf Anhieb mehr als drei Millionen Zuschauer. Endemol Shine Germany ist eine senderunabhängige TV-Produktionsfirma und Teil der Banijay Germany, zu der neben Brainpool, Banijay Productions und Good Times auch die Fiction-Experten der MadeFor Film gehören. (APA, 1.6.2021)