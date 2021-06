Außerdem eine Reportage über das Leben nach dem Terroranschlag in Nizza, Russland von oben und "Terminator 2"

Ist dubiosen Machenschaften auf der Spur: Ronald Zehrfeld als Zentralasien-Experte des BND in "Das Ende der Wahrheit", Arte, 21.45 Uhr. Foto: ZDF / Arte / Bernd Schuller

9.05 AGENTENKOMÖDIE

Arabeske (Arabesque, USA 1966, Stanley Donen) David Pollock (Gregory Peck), Professor für alte Sprachen in Oxford, wird von der schönen Yasmin (Sophia Loren) in ein Agentenabenteuer verwickelt. Eskapismus der schönsten Sorte. Bis 10.45, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Das Attentat von Nizza – Leben nach dem Terroranschlag Der Berliner Lehrer Fouad Zaim verlor 2016 auf einer Klassenfahrt eine Kollegin und zwei Schülerinnen beim Attentat von Nizza. Nun kehrt er an den Ort des Schreckens zurück. Bis 20.15, Arte

20.15 GANGSTERTHRILLER

Die Unbestechlichen (The Untouchables, USA 1987, Brian de Palma) Ein aufrecht-naiver Beamter (Kevin Costner) nimmt im Chicago des Jahres 1930 u. a. mit einem Streifenpolizisten (Sean Connery) und einem Nachwuchs-Cop (Andy Garcia) den Kampf gegen Mafiaboss Al Capone (Robert De Niro) auf. Von Brian De Palma samt Reverenz an den Eisenstein-Klassiker Panzerkreuzer Potemkin furios in Szene gesetzt. Bis 22.10, ORF 3

20.15 INVESTIGATIONSKRIMI

Spotlight (USA 2015, Tom McCarthy) Der neue Chefredakteur des Boston Globe stößt Ermittlungen um einen Missbrauchsfall der römisch-katholischen Kirche an, ein vierköpfiges Spotlight-Team, darunter Mark Ruffalo als unnachgiebiger Reporter, fördert systematischen Missbrauch zutage. Tom McCarthy hat einen wahren Fall in der Art von Alan J. Pakulas 70er-Jahre-Investigationskrimi DieUnbestechlichen verfilmt. Bis 22.45, ATV 2

20.15 DOKUMENTATION

Russland von oben Menschenleere Landschaften, Wüsten, Taiga-Wälder und Städte aus der Vogelperspektive. Bis 21.45, Arte

20.15HAIFISCH-BLOCKBUSTER

Meg (USA 2018, Jon Turteltaub) Ein 20 Meter langer Megalodon, die größte Haiart der Erdgeschichte, hat in der Meerestiefe zwei Millionen Jahre überlebt, um aufzutauchen und Forscher wie Strandurlauber zu attackieren. Jon Turteltaubs 150 Millionen Dollar teure Produktion verleibt sich im Schnelldurchlauf eine Vielzahl von Action-, Science-Fiction- und Horror-Elementen ein, um sie halbverdaut wieder auszuspucken. Bis 22.00, ORF1

21.45 POLITTHRILLER

Das Ende der Wahrheit (D 2018, Philipp Leinemann) Martin Behrens ist ein durch und durch pragmatischer Experte für Zentralasien beim Bundesnachrichtendienst. Als seine Freundin, eine Journalistin, bei einem Terroranschlag stirbt, kommt er fragwürdigen Machenschaften auf die Spur, in die auch sein Arbeitgeber verwickelt ist. TV-Thriller mit dem omnipräsenten Ronald Zehrfeld in der Hauptrolle. Bis 23.25, Arte

23.35 ACTION

Terminator 2 – Der Tag der Abrechnung (Terminator 2: Judgement Day, USA 1991, James Cameron) Kino als gewaltige Maschine mit menschlichem Herz: Mit der Fortsetzung seines ersten Terminator-Films setzte Regisseur James Cameron nicht nur beim Materialeinsatz noch eins drauf. Ein Klassiker. Bis 2.00, ORF 1