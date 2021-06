Nach monatelangem parteiinternen Machtkampf tritt Norbert Hofer zurück. Foto: APA/Hochmuth

Norbert Hofer verkündete Dienstagnachmittag seinen Rücktritt als Bundesparteiobmann der FPÖ. Er habe nach seinem dreiwöchigen Reha-Aufenthalt in Baden beschlossen, das Amt nicht länger auszuüben. "Die Zeit nach Ibiza war nicht einfach", wird er in der Aussendung der FPÖ zitiert: "Es war eine schwierige Aufgabe, die Partei nach dem plötzlichen Ende der erfolgreichen schwarz-blauen Koalition wieder aufzubauen."

In den letzten Monaten sei es gelungen, die Partei wieder zu stabilisieren und in Umfragen an die 20-Prozent-Marke heranzuführen. Doch: "Meine eigene Reise an der Spitze der FPÖ ist aber mit dem heutigen Tag zu Ende. Ich wünsche meiner Nachfolgerin/meinem Nachfolger in dieser Funktion viel Erfolg für die Zukunft."

Die Nachfolge Hofers ist momentan offen. Vorerst wird wohl, den Statuten der FPÖ folgend, der dienstälteste Stellvertreter bis zu einem Parteitag die Befugnisse übernehmen. Das ist Harald Stefan, seit 2008 Abgeordneter zum Nationalrat und Bundesparteiobmann-Stellvertreter der FPÖ seit 2007. Von Klubobmann Herbert Kickl – freilich einer der logischen Nachfolgekandidaten – kam zunächst keine Äußerung.

Wirbel um Tweet

Kurz zuvor schon herrschte Wirbel um einen Tweet von Hofer, der schnell wieder verschwand. Screenshots zeigen die ursprüngliche Nachricht: Der erste Tag nach der Reha sei der erste Tag nach der Tagespolitik, stand da, und: "Ich lege meine Funktion als Bundesobmann zurück und wünsche meinem Nachfolger alles Gute."

In der FPÖ reagierte man recht überrascht auf die Ankündigung: "Ich hab‘s selbst gerade erst auf Twitter gelesen", sagte ein Landesparteiobmann dem STANDARD. "Ich erreiche selbst überhaupt gar niemanden", beklagte sich eine Abgeordnete.

Der Welser FPÖ- Bürgermeister Andreas Rabl etwa wich im STANDARD-Gespräch auf die Frage, ob der Rücktritt für ihn überraschend gekommen sei, aus: "Ich bin jedenfalls nicht involviert gewesen." Für den Job als neuer Bundesparteiobmann stehe er aber "nicht zur Verfügung". Nachsatz: "Da habe ich überhaupt keine Ambitionen."

"Fehl am Platz"

"Oe24" berichtete kurz nach dem Tweet, man habe Hofer erreicht. Auf die Frage, ob seine Entscheidung zum Rücktritt mit dem Streit zwischen ihm und Kickl zusammenhänge, habe dieser gesagt: "Ja natürlich, ich lasse mir nicht jeden Tag ausrichten, dass ich fehl am Platz bin."

Hofer möchte allerdings Dritter Nationalratspräsident bleiben. Oe24 zitiert: "Ich bleibe bis zur Wahl in dieser Funktion – das war es dann auch schon." Ob er zur Bundespräsidentenwahl antreten wird, lässt Hofer offen: "Das habe ich mir noch nicht überlegt."

Debatte um Chefposten

In der FPÖ lief zuletzt eine offen ausgetragene Debatte rund um die Spitzenkandidatur bei einer etwaigen nächsten Wahl. Auf der einen Seite stand das Hofer als das freundliche Gesicht der Partei, auf der anderen Hardliner Kickl, der vor allem den Parlamentsklub hinter sich versammelt sah. Mit Tirol und Salzburg sympathisierten zuletzt aber auch zwei kleinere Landesgruppen mit Kickl.

Als Zünglein an der Waage galt in den vergangenen Monaten der mächtige oberösterreichische Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner. Der unterstützte offen Hofer und sagte erst vergangenes Wochenende, er werde "dafür sorgen, dass Kickl nie Parteiobmann wird".

Über Katzen und Mäuse

Die Debatte um die Spitzenkandidatur angestoßen hatte Herausforderer Kickl. Vor wenigen Wochen sagte er im Interview mit "oe24.TV" zu einer möglichen Spitzenkandidatur: "Natürlich würde ich zur Verfügung stehen." Hofer, zu dem Zeitpunkt auf Reha, kommentierte das damals trocken mit den Worten: Über die FPÖ-Spitzenkandidatur werde gesprochen, wenn es Wahlen gebe, In der "Krone" legte Hofer dann spöttisch nach: Wenn die Katze aus dem Haus sei, hätten die Mäuse Kirtag.

Erst heute hatte Kickl die Spitzenkandidatsdebatte eigentlich für beendet erklärt. Er bekräftigte neuerlich, dass es nichts Außergewöhnliches sei, wenn der Klubobmann einer Partei für die Nationalratswahl zur Verfügung stehe. Es könne zudem sein, dass die Nationalratswahl und die Präsidentschaftswahl zusammenfallen. Und dann würde es zwei Kandidaten brauchen. "Dazu ist alles gesagt worden. Jetzt sollten wir das Gemeinsame in den Vordergrund stellen", so Kickl bei einem Pressetermin auf der Rax.

Reaktionen der Parteien

Angrsprochen auf den Rücktritt meinte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstagabend am Rande einer Pressekonferenz: "Wir hatten immer wieder unterschiedliche Sichtweisen, aber ich habe auf einer menschlichen Ebene immer eine gute Basis zu ihm gehabt. Deshalb wünsche ich Ihm alles Gute."

Aus der österreichischen Parteienlandschaft kamen die Reaktionen nur zögerlich. Einzig die Neos äußerten sich bisher: Neos-Generalsekretär Nick Donig hat der Rücktritt "wenig überrascht nach den offenen parteiinternen Attacken auf den FPÖ-Chef. "Hofer bleibt eine glücklose Übergangslösung, der einen Scherbenhaufen übernommen hat. Hofers Anspruch auf Überparteilichkeit als Nationalratspräsident kann zwar Vorbild für andere im Präsidium sein, Ruhe in die eigene Partei hat er so nicht gebracht." Donig sieht "die Gefahr eines gefährlichen Krawall-Kurses des Herbert Kickl". (elas, fsc, krud, mro, 1.6.2021)