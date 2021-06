Foto: APA/Hochmuth

Norbert Hofer verkündete Dienstagnachmittag seinen Rücktritt als Bundesparteiobmann der FPÖ. Er habe nach seinem dreiwöchigen Reha-Aufenthalt in Baden beschlossen, das Amt nicht länger auszuüben. "Die Zeit nach Ibiza war nicht einfach", wird er in der Aussendung der FPÖ zitiert: "Es war eine schwierige Aufgabe, die Partei nach dem plötzlichen Ende der erfolgreichen schwarz-blauen Koalition wieder aufzubauen."

In den letzten Monaten sei es gelungen, die Partei wieder zu stabilisieren und in Umfragen an die 20-Prozent-Marke heranzuführen. Doch: "Meine eigene Reise an der Spitze der FPÖ ist aber mit dem heutigen Tag zu Ende. Ich wünsche meiner Nachfolgerin/meinem Nachfolger in dieser Funktion viel Erfolg für die Zukunft." Hofer möchte allerdings Dritter Nationalratspräsident bleiben.

Wirbel um Tweet

Kurz zuvor schon herrschte Wirbel um einen Tweet von Hofer, der schnell wieder verschwand. Screenshots zeigen die ursprüngliche Nachricht: Der erste Tag nach der Reha sei der erste Tag nach der Tagespolitik, stand da, und: "Ich lege meine Funktion als Bundesobmann zurück und wünsche meinem Nachfolger alles gute".



Oe24 berichtete kurz nach dem Tweet, man habe den Parteichef erreicht, er habe gesagt: "Ja, ich trete zurück." Er sei "heute aus der Reha zurückgekommen und habe mir das alles überlegt." Auf die Frage, ob seine Entscheidung zum Rücktritt mit dem Streit zwischen ihm und Herbert Kickl zusammenhänge, habe Hofer gesagt: "Ja natürlich, ich lasse mir nicht jeden Tag ausrichten, dass ich fehl am Platz bin."

Debatte um Chefposten

In der FPÖ läuft aktuell eine heftige Führungsdebatte rund um die Parteiführung, ein Teil der Partei würde lieber Klubobmann Herbert Kickl an der Spitze und als Spitzenkandidat sehen.

Kickl selbst erklärte jedoch die Spitzenkandidatendebatte eigentlich erst heute für beendet. Er bekräftigte neuerlich, dass es nichts Außergewöhnliches sei, wenn der Klubobmann einer Partei für die Nationalratswahl zur Verfügung stehe. Es könne zudem sein, dass die Nationalrastwahl und die Präsidentschaftswahl zusammenfallen und dann würde es zwei Kandidaten brauchen. "Dazu ist alles gesagt worden. Jetzt sollten wir das Gemeinsame in den Vordergrund stellen." (red, 1.6.2021)