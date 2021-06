Geld ist derzeit immer noch billig. Bankexperten gehen allerdings davon aus, dass so manche Kreditrückzahlung wackeln könnte. Foto: Imago

Ob für den Hausbau, den Kauf einer eigenen Wohnung oder auch für Investitionen ins Geschäft – dank der niedrigen Zinsen ist der Kredit als Finanzierungsform sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen nach wie vor attraktiv. Aufgrund der wirtschaftlichen Verwerfungen der Corona-Pandemie dürfte allerdings das Risiko für Kreditausfälle steigen. Das erwarten zumindest heimische Bankexperten, wie eine Befragung der Wirtschaftsauskunftei CRIF zeigt.

Steigendes Risiko

Demnach sind sogar 84 Prozent der Befragten der Ansicht, dass das Kreditrisiko in diesem Jahr steigen wird. Wie hoch der Einfluss der Pandemie eingeschätzt wird, zeigt der Blick zurück. Anfang 2020, also noch vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie in Österreich, rechnete mit 51 Prozent gut die Hälfte der Befragten mit einem wachsenden Kreditrisiko, 2019 waren es 44 Prozent und im Jahr 2018 überhaupt nur 17 Prozent.

Schlimmeres dräute den Bankenvertretern allerdings dann nach dem ersten Lockdown im Jahr 2020. Schon damals zeigte sich ein ähnliches Bild wie aktuell: 82 Prozent erwarteten zu diesem Zeitpunkt, dass das Kreditrisiko anziehen würde.

Aus heutiger Sicht eine zu pessimistische Einschätzung, wie sich zeigt. Nach Evaluierung hätte sich die pessimistische Erwartung nur für 46 Prozent erfüllt. Knapp ein Drittel beurteilt das Risiko rückblickend als gleichbleibend gut, ein Fünftel sogar als sinkend. "Die kritische Einschätzung der Lage ist wenig überraschend, hat doch die Corona-Pandemie weitreichende Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft", kommentiert Jürgen Krenn von CRIF Österreich die Umfrageergebnisse. Auch wenn die Hilfspakete der Regierung und die Kurzarbeit Betriebe über Wasser halten würden und viele Arbeitnehmer Gehaltsfortzahlungen erhalten, seien die wirtschaftlichen Auswirkungen bereits spürbar – auch die Arbeitslosigkeit, die zwar mit den Öffnungen sukzessive sinkt, verharrt noch auf Rekordniveau.

Rückzahlung

Damit steigt naturgemäß das Risiko, dass sowohl Unternehmen als auch Private ihre Kredite nicht oder nicht mehr zeitgerecht zurückzahlen können. Einen großen Unterschied zwischen Privat- und Firmenkundensegment sehen die Banker übrigens nicht. Bei Privatkunden gehen 82 Prozent, bei Firmenkunden 85 Prozent davon aus, dass das Kreditrisiko heuer wachsen wird.

Nahezu ident waren die Prognosen auch im Vorjahr nach dem ersten Lockdown. Auch hier zeigt sich: Die Realität fiel weniger dramatisch aus. Tatsächlich eingetreten ist die Vorhersage bei den privaten Kreditnehmern nur für 43 Prozent der Befragten. Ähnlich sieht es bei Firmenkunden aus. Befragt nach den Segmenten, in die im Risikomanagement investiert werden soll, ergibt sich ein klares Bild: Hoch im Kurs stehen Technologien. (red, 2.6.2021)