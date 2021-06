Norbert Hofer will als FPÖ-Chef offenbar nicht mehr weitermachen

Norbert Hofer wird es künftig ruhiger angehen, er nimmt sich aus der aktuellen Tagespolitik heraus und wünschte seinem Nachfolger in einem kurzfristig wieder gelöschtem Tweet bereits "alles Gute". Als FPÖ-Chef will Hofer nicht mehr weitermachen – und das lässt sich gut nachvollziehen. Der Aufstand gegen ihn ist längst im Gange, er hätte die Auseinandersetzung gegen seinen parteiinternen Kontrahenten Herbert Kickl nicht gewonnen. Dem FPÖ-Klubchef, der auf einen deutlich härteren Oppositionskurs und eine aggressivere Linie gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz setzt, scheint ein wesentlich größerer Teil der Partei zu folgen als derjenige, den Hofer noch hinter sich versammeln konnte.

Ein wirklich überzeugender Chef der FPÖ war Norbert Hofer nie. Foto: imago images/SEPA.Media

Ein wirklich überzeugender Chef der FPÖ war Hofer ohnedies nie, die vordergründig freundliche und verbindliche Art passte nicht zu der Unberechenbarkeit und Bösartigkeit, die seine Partei in die Politik einbrachte. Nun wird die Parteiführung wohl an Kickl übergehen. Kickl hatte sich lange Zeit als Regisseur in der zweiten Reihe wohlgefühlt, zuletzt war er zur Überzeugung gelangt, er könne nicht nur die Führung beraten und lenken, sondern besser gleich selbst übernehmen.

In der Ausrichtung der FPÖ wird sich nicht viel ändern. Kickl ist in seiner Radikalität berechenbarer als Hofer. Für Sebastian Kurz heißt das: Mit Kickl an der Spitze fällt die FPÖ als möglicher Partner nun definitiv weg, ein Ass weniger im Koalitionspoker. (Michael Völker, 1.6.2021)