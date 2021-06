Am Mittwoch (21 Uhr, ORF 1) wird sich in Middlesbrough zeigen, ob Österreichs Fußballteam mit Gastgeber England mithalten kann. Laut Franco Foda gehe es darum, "wie wir auftreten"

In dieser Galerie: 2 Bilder Franco Foda geht es darum, wie "wir auftreten". Foto: APA/ROBERT JAEGER Gareth Southgate dirigiert England zu neuen Höhenflügen, sein Team zählt zum Kreis der EM-Favoriten. Foto: imago images/CTK Photo

Englands Teamchef Gareth Southgate hatte am Dienstag viel zu tun, er musste seinen Kader für die Fußball-EM um sieben Spieler auf 26 reduzieren. Natürlich hat sich der 50-Jährige auch schon mit dem Mittwoch, dem Test in Middlesbrough gegen Österreich befasst. Die britische Höflichkeit und auch die Fachkenntnis führten zu Worten wie "eine starke Mannschaft mit Potenzial", "ein guter Test" oder "sehr gute Einzelspieler". Gekickt wird im Riverside Stadium, Anpfiff ist um 21 Uhr. Die Arena darf zu 25 Prozent ausgelastet werden, ergibt 8750 Zuschauer. Am vergangenen Samstag haben in Porto Chelsea und Manchester City das Finale der Champions League bestritten, Chelsea siegte 1:0. Southgate wird die beteiligten Kräfte schonen, was Österreichs Chancen ein bisserl erhöhen könnte.

Die Engländer erstarken seit Jahren, sie setzen auf eine Mischung aus Routiniers (u. a Harry Kane) und sehr jungen, hochbegabten Wilden. Mason Mount (22), Phil Foden oder Jadon Sancho (beide 21) sind drei Beispiele. Southgate gesteht ihnen eine gewisse Wankelmütigkeit zu: "Ich will, dass unsere Jungen die Freiheiten haben, zu spielen. Aber sie müssen Leistungen bringen." Das EM-Finale steigt am 11. Juli im Londoner Wembley. Southgate, seit 2016 im Amt, traut seiner Mannschaft den ganz großen Wurf zu. "Wir sollten keine Angst haben, zu sagen, dass wir das Turnier gewinnen wollen und können."

Passable Laune

Sein österreichischer Kollege Franco Foda hat diese Probleme nicht. Seine Laune ist trotzdem durchaus passabel, denn die ersten Tage im Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf sind sehr zufriedenstellend verlaufen. "Wir sind absolut im Plan, die Mannschaft war sehr engagiert. Wir haben vor allem an unserem Ballbesitz- und Umschaltspiel gearbeitet, das wollen wir jetzt gegen England sehen."

Der Respekt vor den Engländern sei groß. "Es kommt nicht von ungefähr, dass sie als einer der großen EM-Favoriten gehandelt werden. Aber wir haben immer gesagt, dass wir uns mit den Besten messen wollen." Das Resultat stehe, so Foda, nicht unbedingt im Vordergrund. "Es geht darum, wie wir auftreten." Die Spielweise der Engländer ist durchaus mit jener von EM-Gegner Niederlande zu vergleichen, das Match könnte daher so etwas wie eine kleine Generalprobe für das Duell mit den Oranjes am 17. Juni in Amsterdam sein. "Sie haben ein ähnliches System, kommen gern über ihre Flügelspieler, diese suchen Eins-zu-eins-Situationen."

Aufstellung?

Ganz und gar nicht geplant war, dass Valentino Lazaro nicht mitfliegen konnte. Der Legionär von Gladbach, der dem italienischen Meister Inter Mailand gehört und dessen Zukunft einer Klärung bedarf, weilte nach Saisonende in Dubai. Gemeinsam mit Inters Belgier Romelu Lukaku. Dummerweise stehen die Vereinigten Arabischen Emirate auf einer Liste von Ländern, für die bei der Einreise nach Großbritannien eine mehrtägige Quarantäne unbedingt notwendig ist. Eine Sondergenehmigung wurde von den Behörden verweigert.

Die Aufstellung gab Foda traditionell nicht preis. Watford-Legionär Daniel Bachmann wird trotzdem verdächtigt, im Tor zu debütieren. Marko Arnautovic (Muskelprobleme) und Karim Onisiwo (Knieprellung) kommen nicht zum Einsatz, sie waren dennoch an Bord, haben die Corona-Blase nicht verlassen. Sie werden in England von den Physiotherapeuten gehegt und gepflegt. Julian Baumgartlinger und der verkühlte Stefan Ilsanker werden maximal ein paar Minuten Einsatzzeit bekommen. "Wir werden bei den beiden nichts riskieren", sagte Foda. Offensivkraft Christoph Baumgartner sieht in der Partie eine Standortbestimmung. "Das wird ein richtiger Gradmesser. England hat enorme Qualität, da werden wir sehen, wie weit wir sind." Marcel Sabitzer ergänzte: "Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, aggressiv und mutig sind, denke ich, können wir sie ärgern."

Rückblick

Die Bilanz ist aus österreichischer Sicht negativ, 18 Spiele, vier Siege, vier Remis, zehn Niederlagen, Torverhältnis 27:58. Der letzte Erfolg resultiert aus dem Jahr 1979, am 13. Juni gewann das ÖFB-Team im Praterstadion dank je zwei Toren von Bruno Pezzey und Kurt Welzl 4:3. Im Jahr davor war übrigens Cordoba. (Christian Hackl, 1.6.2021)