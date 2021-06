Als Dritter Nationalratspräsident hatte Norbert Hofer bei anderen Parteien einen guten Ruf. In seine eigene Partei habe er aber keine Ruhe bringen können, meinen die Neos. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Die Meldung über den Abtritt Norbert Hofers als Bundesparteiobmann der FPÖ hat am Dienstagnachmittag nicht nur die eigenen Partei unvorbereitet getroffen. Die Reaktionen anderer Parteien gingen nur verhalten ein. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wünschte seinem früheren Regierungskollegen alles Gute, die Neos lobten Hofers Überparteilichkeit als Nationalratspräsident und warnten gleichzeitig vor einer Radikalisierung der Partei, sollte Klubobmann Herbert Kickl die FPÖ übernehmen.

Bundeskanzler Kurz meinte am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz, er habe die Neuigkeit selbst erst aus den Medien gehört, wolle aber noch persönlich mit Hofer sprechen. Der FPÖ-Politiker diente unter Türkis-Blau, Kurz erster Kanzlerschaft, als Infrastrukturminister. Trotz zum Teil unterschiedlicher Meinungen habe er immer ein persönlich gutes Verhältnis zu Hofer gehabt, meinte Kurz: "Ich wünsche ihm persönlich alles Gute."

"Glücklose Übergangslösung"

Mild reagierten auch die Neos. Hofer habe einen Scherbenhaufen übernommen und sei eine glücklose Übergangslösung geblieben, meinte Neos-Generalsekretär Nick Donig in einer Aussendung. Hofers Anspruch auf Überparteilichkeit als Nationalratspräsident könne zwar Vorbild für andere im Präsidium sein, hieß es in einem Seitenhieb auf Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). In seine eigene Partei habe Hofer aber keine Ruhe gebracht.

Mit dem Rücktritt drohe nun "die Gefahr eines gefährlichen Krawallkurses des Herbert Kickl", sagte Donig. Eine weitere Radikalisierung an den Rändern wäre "fatal". (brun, 1.6.2021)