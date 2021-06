Wien – Der Presseclub Concordia kritisiert "die zunehmenden Versuche, mit juristischen Mitteln unabhängige Berichterstattung zu verhindern, Journalist*innen einzuschüchtern und Medien durch hohe Prozesskosten und aufwändige Gerichtsverfahren in den finanziellen Ruin zu treiben". Man sei in Kontakt mit der EU-Kommission und zivilgesellschaftlichen Organisationen in Europa und wolle "mit aller Entschiedenheit eine breite Front der Ablehnung gegen solche Methoden organisieren".

Wie es am Mittwoch in einer Aussendung heißt, seien solche "SLAPP"-Klagen (Strategic Lawsuits Against Public Participation) "nicht nur in autoritär regierten Staaten ein weit verbreitetes Vorgehen, um die Arbeit von unabhängigen Journalist*innen zu erschweren". Auch in Österreich werde "diese Unsitte" immer bedrohlicher. "Die Concordia fordert größeres Bewusstsein für die Problematik, ruft zur Besonnenheit auf und mahnt Unternehmen und Politik, juristische Mittel nicht zur Einschränkung der Pressefreiheit zu missbrauchen", so Concordia-Präsident Andreas Koller. (APA, 2.6.2021)