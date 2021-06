Lightning setzt sich durch. Foto: imago images/ZUMA Wire

Raleigh (North Carolina) – Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay Lightning hat in der zweiten Play-off-Runde der NHL gegen die Carolina Hurricanes den zweiten Auswärtssieg eingefahren. Das Team aus Florida gewann am Dienstag (Ortszeit) in Raleigh 2:1 und liegt in der "best of seven"-Serie nun 2:0 voran.

Großen Anteil am Erfolg hatte Torhüter Andrei Wassilewski, der 31 Schüsse auf sein Gehäuse entschärfte und nur um 1:30 Minuten sein zweites Shutout in den vergangenen drei Spielen verpasste. (APA; 2.6.2021)



NHL-Ergebnisse vom Dienstag – Play-off, 2. Runde (Division-Finale, "best of seven"):

Central Division:

Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning 1:2 – Stand: 0:2