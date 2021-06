Der Name des neuen Medienunternehmens Warner Bros. Discovery soll Traditionsbewusstsein vermitteln. Foto: Warner Bros. Discovery

Burbank – Das neu fusionierte Unternehmen aus der Mediensparte von AT&T und Discovery bekommt den Namen Warner Bros. Discovery. Das teilten beide Firmen mit. AT&T hatte vor knapp zwei Wochen erklärt, seine Mediensparte mit dem Medienkonzern Discovery zusammenzutun.

Ergänzt wird die Wortmarke von der Unterzeile "The stuff that dreams are made of". Das Zitat ist dem Film-noir-Klassiker "The Maltese Falcon" ("Die Spur des Falken") von John Huston mit Humphrey Bogart als Detektiv Sam Spade entnommen, den Warner im Jahr 1941 produziert hat. Der Zusatz stelle eine Hommage an das reiche Erbe des Filmstudios dar und bezeichne gleichzeitig den künftigen Fokus für das geplante Gemeinschaftsunternehmen, hieß es in einer Aussendung.

AT&T reagierte mit dem neuen Unternehmen unter anderem auf den durch die Corona-Krise beschleunigten Boom von Streamingdiensten wie Netflix und Disney+. Das neue Unternehmen peilt einen Jahresumsatz von mehr als 50 Milliarden Dollar an. (APA, Reuters, red, 2.6.2021)