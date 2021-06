Der Rücktritt Norbert Hofers als FPÖ-Chef kam überraschend. Niemand im blauen Kosmos ahnte am Dienstag, dass der Burgenländer zurücktreten würde. In der Eile waren selbst Parteigranden überfragt, welche Schritte nun gesetzt werden müssen, ehe klar wurde, dass der Notar Harald Stefan gemäß den blauen Statuten als sein ältester Stellvertreter vorläufig die Geschicke übernehmen wird. Das wird aber freilich nicht so bleiben.

Klubobmann Herbert Kickl drängt schon seit Wochen auf den Parteivorsitz. Vermutlich wird sich der Teilnehmerkreis im Kampf um die Spitze bis zum nächsten Parteitag, auf dem die neue Führung gewählt wird, aber noch erweitern. Niederösterreichs Landesparteichef Udo Landbauer betonte schon, dass durchaus mehrere in der Partei das Zeug zum Spitzenkandidaten hätten. Der STANDARD gibt einen Überblick über potenzielle Kandidaten. Mit Manfred Haimbuchner sagte eine gewichtige Persönlichkeit der Partei via Ö1 bereits ab. Oberösterreichs Landesvize hat im September eine wichtige Landtagswahl zu schlagen.

Übernimmt die Aufgaben des FPÖ-Obmanns bis zum nächsten Parteitag: der freiheitliche Notar Harald Stefan. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Harald Stefan

Harald Stefan hat wohl nicht damit gerechnet, jemals die Aufgaben des FPÖ-Obmanns zu übernehmen. Durch Hofers unvorbereiteten Abgang ist er allerdings automatisch nachgerückt, weil er mit seinen 55 Jahren der älteste aller sechs Stellvertreter ist und die Statuten diese altersbezogene Nachfolgeregelung vorschreiben. Stefan will nun die weiteren Schritte bis zu einer Obmannwahl organisieren und sich dann wieder auf die Rolle eines Vizes zurückziehen.

Der Wiener ist seit Studententagen bei den Freiheitlichen aktiv und war lange Jahre auch Mitglied der rechtsextremen Burschenschaft Olympia, aus der er 2018 ausgetreten ist. Von 2001 bis 2008 war er Landtagsabgeordneter, seit 2008 sitzt er im Nationalrat. Als Justizsprecher ist er in Sachfragen durchaus auch bei anderen Parteien anerkannt, im Zuge der türkis-blauen Koalitionsverhandlungen wurde er für den Posten des Justizministers gehandelt.

Als Notar gehört Stefan zu den Topverdienern unter den Abgeordneten, zuletzt meldete er dem Parlament ein monatliches Bruttoeinkommen über 10.000 Euro. Die Notariatskanzlei hat er von seinem Vater Friedrich Stefan übernommen, der ebenfalls für die FPÖ aktiv ist – er trat etwa 2019 als Vorsitzender des blauen Schiedsgerichts in der Causa rund um Heinz-Christian Straches Parteiausschluss in Erscheinung.

Über längere Zeit trieb Herbert Kickl den nun ausgeschiedenen Parteichef Norbert Hofer vor sich her. Manche in der Partei sehen ihn als klaren Favoriten im Kampf um die Parteispitze. Foto: APA/Roland Schlager

Herbert Kickl

Herbert Kickl schien sich seiner Sache zuletzt immer sicherer zu sein. Dass er sich als Spitzenkandidaten sieht, kam ihm immer öfter und immer leichter über die Lippen. Vielleicht hatte der Klubchef ja schon bemerkt, dass Hofer zunehmend die Kraft ausging. Die interne Kritik am Parteichef wuchs immer stärker – auch angetrieben von Kickl und seinem Klub. Selbst als sich Hofer längst in Reha befand, übte Kickl weiter Druck auf ihn aus.

Parteiintern schien die Strategie seit Wochen klar: Kickl macht Hofer so lange mürbe, bis der das Handtuch wirft. Kickl ist zwar als oppositioneller Krawallmacher bekannt. Wie der ehemalige Redenschreiber Jörg Haiders mit dem Parteichef umsprang, beobachtete so manche Landesgruppe dennoch mit großer Verwunderung.

Kickl gilt im Duell um die Parteiführung als einer der Favoriten. Manche sehen ihn gar völlig alleine auf weiter Flur. In ihren Augen war es der Ex-Innenminister, der im Lager der Corona-Skeptiker mobilisierte und der FPÖ in den Umfragen Erholung bescherte. Für andere ist die Führungsfrage noch längst nicht entschieden. Mit Kickl dürfte eine Regierungsbeteiligung jedenfalls in weite Ferne gerückt sein. Mit der Kurz-ÖVP ist er spinnefeind, und seine Idee, mit SPÖ, Grünen und Neos den Kanzler zu stürzen, findet bisher keinen Anklang. Parteiintern hält man das ohnehin nicht für sein wesentliches Ziel. Kickl wolle kantige Oppositionspolitik machen. Sympathien für Kickl hegt der rechte Rand. Dass dieser ihm nicht fremd ist, zeigte nicht zuletzt sein Auftritt beim Kongress "Verteidiger Europas" 2016, bei dem sich Rechtsaußen tummelten.

Der gebürtige Kärntner blickt auf eine lange FPÖ-Historie zurück. Der heute 52-Jährige begann Mitte der 90er in der Wahlkampforganisation der blauen Akademie, die er Jahre später als Geschäftsführer übernahm. 2005 wurde Kickl Generalsekretär der FPÖ, erst im Jahr darauf zog er in den Nationalrat ein. Seit 2019 ist er Klubobmann.

Wäre wohl gerne wieder Minister: Der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek würde wohl sofort nach Wien wechseln. Aber nicht, um die Bundes-FPÖ anzuführen. Foto: APA/ Erwin Scheriau

Mario Kunasek

Der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek ist – seinem bisherigen politischen Auftreten nach zu schließen – dem pragmatischen Haimbuchner-Hofer-Lager zuzuordnen. Der gelernte Kfz-Techniker, Stabsunteroffizier und ehemalige Verteidigungsminister (Jahrgang 1976) gilt auch bei seinen politischen Gegnern als durchaus umgänglich und kooperativ.

Im steirischen Landtag, wo er den FPÖ-Klub führt, wird ihm – auch von der Opposition – "Handschlagqualität" attestiert, wiewohl er durchaus auch seine Rolle als Hardliner, etwa in Sachen Migrationspolitik, zu spielen weiß. Scharfe Worte überlässt er hier aber eher seinen Mitstreitern im Landtagsklub. Er selbst gibt den sanften Blauen, den ruhigen, konstruktiven Politiker. "Kunasek weiß ganz genau, was er wo sagen muss. Er ist da sehr situationselastisch", sagt ein Landtagskollege einer anderen Fraktion.

Aus seinen Reden im Landtag ist immer wieder durchzuhören, dass er noch immer dem Verteidigungsministerium, das er nach der Aufkündigung der türkis-blauen Zusammenarbeit verließ, nachtrauert. Er würde wohl lieber heute als morgen wieder nach Wien wechseln. Allerdings weniger als Parteichef, mit Kickl würde er sich nicht anlegen, heißt es. Denn im Grunde würde Kunasek nur die Rolle von Hofer einnehmen und den innerparteilichen Konflikt prolongieren.

Übernahm mit nur 23 Jahren die damals zerrüttete FPÖ in Salzburg: Marlene Svazek. Foto: APA/ Franz Neumayr

Marlene Svazek

Die Salzburgerin Marlene Svazek war eine der Ersten aus den blauen Landesspitzen, die Mitte Mai auf die Führungsambitionen Herbert Kickls reagierten. "Er hat das handwerkliche Zeug dazu", sagte sie lapidar. Svazek selbst war 2016 nach dem Ausschluss des ehemaligen Langzeitobmanns Karl Schnell überraschend mit 23 Jahren in die Führungsrolle der Salzburger Freiheitlichen geschlüpft. Davor arbeitete sie als politische Referentin im Landtagsklub, war Beraterin des ehemaligen EU-Abgeordneten Harald Vilimsky und saß im Gemeinderat von Großgmain. Von November 2017 bis Juni 2018 war sie auch Nationalratsabgeordnete. Ihr Mandat gab sie wie auch den Job als FPÖ-Generalsekretärin wieder ab, um sich auf die Landespolitik zu konzentrieren. Svazek selbst bezeichnet sich als "nationalliberal". Ihr Vorgänger in Salzburg, Andreas Schöppl, beschrieb sie bei ihrem Antritt einst als "Salzburgs weibliche Form unseres künftigen Bundespräsidenten Norbert Hofer".

Svazeks Chancen auf den Bundesparteivorsitz dürften aber verschwindend gering sein. Die FPÖ in Salzburg ist eine vergleichsweise kleine Landesgruppe mit wenig Einfluss.

Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp fackelte nicht lange und brachte sich im blauen Führungsstreit gleich selbst ins Spiel. Foto: APA/ Georg Hochmuth

Dominik Nepp

Spannend wird, wie Dominik Nepp in den Machtkampf um die Hofer-Nachfolge eingreifen wird. Denn erst vor kurzem hat der Wiener FPÖ-Chef sein Interesse an der freiheitlichen Führungsrolle im Bund angemeldet. Wenn man ihn fragen würde, stünde er als Spitzenkandidat der Bundespartei für den nächsten Wahlkampf zur Verfügung, sagte Nepp nicht intern, sondern öffentlich. Zu diesem Zeitpunkt war Hofers Rücktritt noch nicht zu erahnen.

Nepps Ansage war dabei gar nicht an Hofer gerichtet: Es war eine gar nicht versteckte frontale Attacke auf Herbert Kickl, der seit Wochen gegen Hofer mobilmachte. Denn die Wiener Blauen galten eigentlich dem Lager um Hofer zugehörig. Der überraschende Rücktritt des FPÖ-Chefs dürfte aber auch die schwer gebeutelte Wiener Truppe völlig vor den Kopf gestoßen haben. Am Mittwoch war zunächst keine Stellungnahme von Nepp zu erhalten.

Ob Nepp tatsächlich in den Ring steigt und ein Duell mit Kickl riskiert, ist freilich völlig offen: Denn der nichtamtsführende Stadtrat gilt bundesweit im freiheitlichen Universum noch als Leichtgewicht. Das Debakel bei der Wien-Wahl 2020, als die Freiheitlichen von 31 Prozent in die Einstelligkeit abstürzten, kreidet Nepp zwar niemand an: Immerhin gab es Ibiza, wo sich Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus politisch weggesprengt hatten – und die Wiener Freiheitlichen gleich mitrissen. Dennoch muss Nachfolger Nepp damit leben, von Ex-Parteichef Strache (der den Einzug in Wien mit seiner Liste verpasste) als "Mister sieben Prozent" verspottet zu werden.

Nepps Aufstieg bei den Freiheitlichen war seit jeher eng mit Strache und vor allem Gudenus verknüpft. 2009 folgte er seinem engen Kameraden Gudenus an der Bundesspitze des Rings Freiheitlicher Jugend (RFJ). 2015 folgte er Gudenus als Klubchef der Wiener FPÖ. Und 2018 folgte er Gudenus als Wiener Vizebürgermeister. Beide sind übrigens Mitglieder der Burschenschaft Aldania. Das Ibiza-Video sorgte dann für einen veritablen Bruch in den Biografien.

Ganz ausgestanden ist die Vergangenheit mit Gudenus und Strache für Nepp aber noch nicht: Er wird in der Spesenaffäre um Strache mit anderen Vertretern der Wiener Partei von der Staatsanwaltschaft als Beschuldigter geführt. Nepp war bis zum Mai 2019 Landesfinanzreferent der FPÖ. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Wiener Freiheitlichen trauen ihrem Parteichef trotz der Ermittlungen auch einen Frontplatz im Bund zu: Am Mittwoch wurde der 39-jährige Familienvater hinter vorgehaltener Hand als möglicher interimistischer geschäftsführender Obmann neben Harald Stefan ins Spiel gebracht. Nepp selbst war vorerst nicht zu erreichen. Sein Pressesprecher verwies auf STANDARD-Anfrage, "auf die Gremiensitzungen der Partei" – und wollte sonst keine Stellungnahme abgeben.

Zeigt Ambitionen, will sich aber auf den Landesparteitag Ende Juni mit den Kameraden in Niederösterreich konzentrieren: Udo Landbauer. Foto: APA/ Herbert Neubauer

Udo Landbauer

Dem Niederösterreicher Udo Landbauer wurden in den vergangenen Monaten immer wieder Ambitionen auf Bundesparteiebene nachgesagt. Relativ konkret wurden die Spekulationen darüber vor der Wien-Wahl im Herbst 2020. Innerparteilich hieß es damals aber abwinkend, die Liederbuchaffäre belaste den heute 35-Jährigen noch. Diese hatte den Neunkirchner vor der Landtagswahl 2018 zum Rücktritt von allen Ämtern gezwungen, nach Einstellung der Ermittlungen kehrte er wenige Monate später als geschäftsführender Klubobmann der FPÖ im niederösterreichischen Landtag in die Politik zurück.

Einer verzichtete damals zu seinen Gunsten auf sein Landtagsmandat: Michael Schnedlitz, inzwischen FPÖ-Generalsekretär und seit langem enger Vertrauter Landbauers. Die beiden kennen einander seit der Schulzeit im Militärrealgymnasium in Wiener Neustadt. Dienstagabend versicherte Landbauer aber, sich nun voll auf den Landesparteitag Ende Juni konzentrieren zu wollen. Das sei "freudige Arbeit genug", sagte er dem ORF Niederösterreich. (Theo Anders, David Krutzler, Jan Michael Marchart, Walter Müller, Gudrun Springer, 2.6.2020)