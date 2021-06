Jakob Lena Knebl 2020 in Bregenz. Foto: APA

Jakob Lena Knebl übernimmt ab 1. Oktober die Professur für Transmediale Kunst an der Wiener Universität für angewandte Kunst, wo Knebl selbst von 2000 bis 2005 Modedesign studiert hat. Die Künstlerin, die im kommenden Jahr gemeinsam mit Ashley Hans Scheirl den österreichischen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig gestalten wird, folgt damit auf Brigitte Kowanz, die in Pension geht.

"Zu lehren hat für mich den gleichen Stellenwert wie meine Arbeit als Künstlerin. Nun komme ich an jenen Ort zurück, an die Universität für angewandte Kunst Wien, der mein Tun maßgeblich geprägt hat. Das freut mich außerordentlich", so Knebl laut Aussendung. "Ihre künstlerische Praxis nutzt und verbindet unterschiedliche künstlerische Medien und stellt direkt oder indirekt den Kontext zu aktuellen gesellschaftspolitischen Diskursthemen her", heißt es seitens der Angewandten über die neue Professorin. "Knebl entwickelt raumübergreifende Installationen, die aus Fotografien, Skulpturen, Videos, Zeichnung, Stahlkonstruktionen und Performances bestehen." (APA, 2.6.2021)