Afroamerikanische Besatzungssoldaten zeugten in der Nachkriegszeit rund 400 Kinder in Österreich. In der jungen Nation waren sie unerwünscht, wie die Arbeit von Historikerinnen und Historikern zeigt: Neben alltäglicher Diskriminierung versuchte der Staat auch, sie mittels Adoption loszuwerden. Sebastian Fellner vom STANDARD hat mit Betroffenen gesprochen und erzählt ihre Geschichten. (red, 2.6.2021)

