Größtes Hindernis sei bei den aktuellen Arbeiten die Gleishalle des Bahnhofs, berichtet der Wiener Abbruchunternehmer Nikola Prajo. Hier würden Sensoren genau auf Erschütterungen achten und notfalls sofort Alarm schlagen.

Daher ist auch das Vorgehen bei diesem Abbruch ein anderes, erklärt er: Normalerweise werde mit einem Hydraulik-Meißel gearbeitet. In diesem Fall wurden die an den Bahnhof angrenzenden Teile des Gebäudes herausgeschnitten. Jene Bereiche mit ausreichend Abstand wurden mit einem sogenannten Crasher "gemahlen". Und auch die Nähe zu den umliegenden Bauten erfordere einiges an Baustellenlogistik.