Im Süden der Stadt waren große Rauchwolken zu sehen. Foto: AP/Vahid Salemi

Teheran – In der Tondgooyan-Raffinerie der iranischen Hauptstadt Teheran ist es am Mittwoch zu einem Großbrand gekommen. Mehrere Öltanks fingen Feuer. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna vom Abend war das Ausmaß noch nicht klar.

Rettungsteams des Roten Halbmonds sind an der Unglücksstelle im Einsatz. Angeblich soll in der Raffinerie eine Flüssiggasleitung explodiert sein. In mehreren Stadtteilen waren im Süden der Hauptstadt riesige Rauchwolken zu sehen. (red, APA, 2.6.2020)