Die heftig in die Kritik geratene Islamkarte ist unter www.islam-landkarte.at vorübergehend nicht mehr abrufbar. Das Projekt, das vom Institut für islamisch-theologische Studien der Universität Wien ausgearbeitet und von der Dokumentationsstelle Politischer Islam präsentiert wurde, wurde in den letzten Tagen von Unbekannten missbraucht. In der Nähe von muslimischen Einrichtungen brachten sie Schilder an mit der Aufschrift "Achtung! Politischer Islam in deiner Nähe", der Verfassungsschutz ermittelt.

Unbekannte montierten in der Nähe von Wiener Moscheen antimuslimische "Warnschilder". Foto: Christian Fischer

Presseerklärung auf Website

Die Onlinekarte mit hunderten Einträgen und Adressen sollte eine Übersicht über islamische Moscheevereine geben. Statt der Karte ist auf der Startseite nun ein Pressetext von Projektleiter und Religionspädagogik-Professor Ednan Aslan zu sehen: "Ich bedaure sehr, dass es in den letzten Tagen vermehrt zu politischer Instrumentalisierung gekommen ist und dass mittlerweile auch verschiedenste Rechtsextremisten den Zweck dieses Projektes völlig konterkarieren." Er hält aber auch fest, "dass zweifellos dringende Notwendigkeit an einer sachlichen Debatte über den Islam in Österreich besteht. Die Islamlandkarte kann dazu einen sinnvollen Beitrag leisten."

Die Adressen dürften allerdings nur vorübergehend nicht erreichbar sein:

Aufgrund von Drohungen habe man den IT-Anbieter gewechselt, twittert ein ORF-Journalist. Sie solle zeitnah wieder online gehen, sagte Direktorin Lisa Fellhofer dem Kurier. Mit den Warnschildern stehe das Offline-Stellen nicht in Zusammenhang.

Nach der Präsentation der Karte habe es zuvor schon Drohungen gegenüber Ministerin Raab gegeben sowie gegen den Vorsitzenden des wissenschaftlichen Beirats der Dokumentationsstelle, Mouhanad Khorchide, wie diese bekannt gaben.

An der Karte wurde von vielen Seiten Kritik geäußert. Zuletzt auch vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der zum STANDARD meinte, dass die Kartei eine gesellschaftliche Spaltung fördere.

Trotz der Kritik hat Integrationsministerin Raab die Karte weiter verteidigt. Sie sprach von "einer Art Service für Muslime im Land". So würden diese auch sehen, wo es extreme Einrichtungen gebe.

Identitären-Chef Sellner kündigt neue Islamkarte an

Mit ihrer Aktion haben es die rechtsextremen Identitären ein Comeback in die Medien geschafft. Die Gruppe rund deren Sprecher Martin Sellner brachte am Mittwoch "Warnschilder" vor Wiener Moscheen und Vereinslokalen an, auf denen vor dem "politischen Islam" gewarnt wird und auf die kürzlich vorgestellte Islam-Landkarte verwiesen wird. Zusätzlich wurde auf Telegram-Channels inszenierte Fotos dieser Provokation veröffentlicht und "Patrioten in Österreich" aufgefordert, "die Gefahr öffentlich und die Islamkarte sichtbar zu machen". Andere Rechtsextreme sollen also ebenfalls derartige Schilder aufstellen. Dafür werden die Vorlagen auf einer Webseite der Identitären zum Download bereitgestellt.

Offiziell bekennen sich Sellner und seine Gefolgschaft nicht zur Aktion. Auf den veröffentlichten Fotos sind zwar Gesichter mit Icons überdeckt, trotzdem sind Identitäre anhand ihrer Kleidung und anderer Merkmale erkennbar.

Der Aktionismus kam in der Szene gut an. Die in Oberösterreich erscheinende rechtsextreme Zeitschrift "Info Direkt" schrieb auf Telegram von einem "perfekten Zusammenspiel zwischen patriotischen Aktivisten und ÖVP-Ministerin". Damit war Integrationsministerin Raab gemeint.

Martin Sellner steuerte ein Video bei, darin sagte er, er hoffe, dass nun Bürgerinitiativen gegen Moscheen entstehen. Schließlich liefere die Islamkarte ja die Adressen. Und er stellt die Frage, was die Nachbarn "verbrochen" hätten, dass sie neben einer "Moschee wohnen müssen". Begeistert zeigte sich Sellner, dass die Aktion im Krone.at-Forum bei einigen Lesern und Leserinnen gut angekommen ist.

Nachdem die Karte am Mittwoch nicht mehr abrufbar war, reagierte Sellner auf seinem Telegram-Channel. Die ÖVP sei "eingeknickt" und ihre Migrationspolitik "lächerlich und unglaubwürdig". Der "Kampf gegen die Islamisierung" werde nun "von anderen Parteien und Aktivisten" geführt. Auch sei geplant, eine neue Islamkarte zu veröffentlichen. "Die Daten wurden natürlich längst vielerorts gesichert", ist auf Sellners Channel zu lesen.

Um die Identitären war es in den vergangenen Monaten ruhiger geworden. Ihre Demonstrationen floppten und weiterhin war die FPÖ offiziell um Abgrenzung bemüht, nachdem bekannt wurde, dass jener Rechtsextremist, der 51 Besucher und Besucherinnen von Moscheen in Neuseeland ermordete, zuvor Martin Sellner 1.500 Euro spendete. (Sandra Nigischer, Markus Sulzbacher, 3.6.2021)