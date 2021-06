Wie bereits vor ihrer Regierungsfunktion war die ehemalige Politikerin zuletzt wieder als Autorin und Publizistin aktiv. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Moskau/St. Petersburg/Wien – Nachdem sie im März von der russischen Regierung nominiert worden war, ist die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissl am Dienstag offiziell als Aufsichtsratsmitglied im Ölkonzern Rosneft bestätigt worden, wie der mehrheitlich in russischem Staatsbesitz stehende Konzern bestätigte.

Die Kür Kneissls war am Dienstag auf der alljährlichen Aktionsversammlung des Ölkonzerns vollzogen worden. Während sie erstmals als "unabhängige Direktorin" in den Rosneft-Aufsichtsrat einzieht, wurden prominente bisherige Mitglieder, darunter der deutsche Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder und Rosneft-CEO Igor Setschin, im Gremium bestätigt.

Finanzielle Probleme, wie sie Kneissl zu Beginn der Corona-Krise offenbart hat, sollten spätestens mit der Ernennung der Vergangenheit angehören. Laut der Zeitung Wedomosti soll Rosneft seinen Aufsichtsräten im Jahr mindestens 500.000 Dollar zahlen. Der Konzern vermeldete jüngst einen Reingewinn von umgerechnet knapp 4,4 Milliarden Dollar für das Krisenjahr 2020.

Zuletzt als Publizistin aktiv

Parallel zu ihrem Aufsichtsratsposten setzt die Österreicherin in dieser Woche noch weitere Aktivitäten in Russland. Neben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der sich am Freitag zur zentralen Diskussion des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg (SPIEF) per Videokonferenz melden wird, nimmt Kneissl an einem weniger prominent besetzten Programmpunkt über Integrationsfragen in der Eurasische Wirtschaftsunion teil. Laut Programmentwurf wird sie jedoch nicht direkt am Panel sitzen, sondern lediglich aus der ersten Reihe mitdiskutieren.

Wie bereits vor ihrer Regierungsfunktion war die ehemalige Politikerin zuletzt wieder als Autorin und Publizistin aktiv, insbesondere auch für das russische Staatsmedium Sputnik News Agency. In ihrer Zeit als parteifreie Außenministerin auf einem FPÖ-Ticket hatte sie 2018 und 2019 wiederholt Kontakt zum russischen Präsident Wladimir Putin, dessen Besuch bei ihrer Hochzeit in der Steiermark im Sommer 2018 auch für internationale Schlagzeilen sorgte. (red, APA, 3.6.2021)