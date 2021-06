Die Vergütungen von Youtube umfassen Zahlungen an Künstler, Autoren, Labels und andere. Foto: Reuters/Lucy Nicholson

Youtube hat in den vergangenen zwölf Monaten mehr als vier Milliarden Dollar (3,28 Milliarden Euro) an die Musikindustrie gezahlt. Das geht aus einem Blogeintrag von Lyor Cohen, dem obersten Musikmanager des Streaming-Videodienstes, hervor, der am Mittwoch (Ortszeit) in San Bruno (Kalifornien) veröffentlicht wurde.

Youtube ist damit bei der Ausschüttung der Tantieme fast so bedeutend wie der weltweite Streaming-Marktführer Spotify. Der europäische Dienst hatte nach eigenen Angaben im Jahr 2020 mehr als fünf Milliarden Dollar ausgezahlt.

Die Vergütungen von Youtube umfassen Zahlungen an Künstler, Autoren, Labels und andere. Cohen sagte, dass 30 Prozent dieser vier Milliarden Dollar durch nutzergenerierte Inhalte generiert wurden. Das sind Videos, die nicht von den Labels oder den Künstlern selbst hochgeladen wurden, sondern von Anwenderinnen und Anwendern.

Ausbau der Angebote

"Fan-getriebene Videos haben auf Youtube immer geblüht und Künstlern geholfen, ihr Publikum zu vergrößern und Songs auf der ganzen Welt zu verbreiten", schrieb er. "Wir sind begeistert, dass sie nun auch zu einer bedeutenden und zusätzlichen Einnahmequelle neben Premium-Musikinhalten geworden sind."

Cohen betonte, einen erheblichen Teil der Einnahmen erziele Youtube durch seine massiv werbegestützte Videoplattform, zusätzlich zu dem Abonnementservice. Sein Unternehmen werde Angebote für Künstler und Labels ausbauen, einschließlich direktem Verkauf von Tickets und Fan-Artikeln sowie mit virtuellen Konzerten. (APA, 3.6.2021)