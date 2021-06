Je nach Ausführung gibt es unterschiedlich leistungsstarke Snapdragon-Prozessoren. Foto: Samsung

Das südkoreanische Tech-Unternehmen Samsung hat am Mittwoch zwei neue Windows-Laptops mit Qualcomm-Prozessoren angekündigt. Sowohl im Galaxy Book Go als auch im Galaxy Book Go 5G wird ein Snapdragon-Chip verbaut sein. Außerdem gibt es wahlweise vier oder acht Gigabyte Arbeitsspeicher und entweder 64GB oder 128GB eUFS-Speicher. Mit einem 14-Zoll-LCD-Display mit einer Auflösung von 1080p wiegt der Computer 1,38 Kilogramm. Das Einsteigermodell ohne 5G soll 449 Euro kosten und einen Snapdragon 7c Prozessor der zweiten Generation mit an Bord haben.

Das Galaxy Book Go 5G kriegt hingegen den leistungsstärkeren Snapdragon 8cx Prozessor (ebenfalls Gen 2) spendiert. Außerdem erlaubt diese – wie der Name bereits preis gibt – 5G-Konnektivität. Das günstigere Modell erlaubt hingegen ausschließlich Verbindungen über Wlan, berichtet "The Verge".

Foto: Samsung

Preis und Veröffentlichung

Alle anderen Spezifikationen teilen sich die beiden Ausführungen. Mit an Bord sind zwei USB-C-Anschlüsse, ein USB-A-Anschluss, eine Kopfhörerbuchse, eine 720p-Webcam und ein microSD-Kartenslot. Wann die 5G-Version erscheinen soll oder wie teuer diese wird, gab Samsung bisher noch nicht bekannt. Das Galaxy Book Go kann hingegen ab dem 10. Juni zum oben genannten Preis erworben werden. (red, 3.6.2021)