Wien – Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter zieht sich als Richter des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) zurück. Das berichtet die "Kronen Zeitung" am Sonntagnachmittag, dem STANDARD wurde bestätigt, dass Brandstetter bis zum Monatsende das Höchstgericht verlassen wird. Brandstetter war zuletzt wegen seiner publik gewordenen Chats mit Justizsektionschef Christian Pilnacek unter Druck geraten.

Brandtstetter kommt damit einem Termin mit VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter zuvor, der ihn darum gebeten hatte, am VfGH bei einem Gespräch zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Wie aus den Chat-Protokollen, die dem U-Ausschuss übermittelt wurden und prompt den Weg an die Öffentlichkeit gefunden haben, hervorgeht, hat sich Brandstetter mit Pilnacek auch über Entscheide des Höchstgerichts ausgetauscht, konkret zum Thema Sterbehilfe. Zudem waren in den Unterhaltungen seitens Pilnaceks abwertende Aussagen über Verfassungsrichterinnen gefallen und der Sektionschef hatte davon gesprochen, dass man den VfGH nach Kuba exportieren könnte. (red, APA, 3.6. 2021)