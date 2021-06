EA hat einen hochrangigen "Call of Duty"-Manager angeheuert, der zuvor den Launch von "Call of Duty Mobile" und Call of Duty: Warzone" leitete

Battlefield V konnte zum Launch hohe Spielerzahlen verzeichnen, die mit der Zeit allerdings stark absanken. Foto: EA DICE

Die offizielle Präsentation von Battlefield 6 steht kurz bevor, schon am 9. Juni soll es soweit sein. Nun gab der Publisher EA außerdem bekannt, den ehemaligen Call-of-Duty-Manager Byron Beede angeheuert zu haben. Er bekleidet ab sofort die Rolle des General Managers und Senior Vice President der Battlefield-Spiele. Zuvor arbeitete er am Launch der Live-Services für Call of Duty Mobile und Call of Duty: Warzone, zwei Spiele mit massivem Erfolg und einer Finanzierung über Mikrotransaktionen. Die Anstellung deutet darauf hin, dass auch EA künftig diese Richtung einschlagen möchte.

Laut EA soll die Einstellung Beedes ein "langfristiges Engagement für das Wachstum der Franchise" signalisieren. Zwar soll er sich primär auf die langfristige Entwicklung und den Erfolg der Battlefield-Serie konzentrieren, aber dennoch auch am im Herbst erwarteten Battlefield 6 beteiligt sein.

Mehr Struktur und Langzeit-Engagement

Damit soll das bisher bestehende Problem der Shooter-Serie angegangen werden, dass die Spielerzahlen in den Monaten nach Release stark sanken. Dies plagte auch Battlefield V, denn es mangelte an Kommunikation und klarer Struktur bezüglich der Veröffentlichung neuer Inhalte wie Multiplayer-Maps oder Waffen. Schon zu einem früheren Zeitpunkt gab EAs CEO Andrew Wilson bekannt, dass mit Battlefield 6 ein "AAA-Premium-Erlebnis" gelauncht werden soll, das mit der Zeit und dank Live-Service-Elementen immer größer wird. Somit will das Unternehmen sicherstellen, dass das Spiel "langfristiges Engagement" genießt, berichtet "Techradar".

Um was es sich bei diesen "Live-Service-Elementen" genau handeln soll, ist bisher noch unklar. Beedes neue Rolle im EA-Universum legt jedoch nahe, dass es künftig – ähnlich zu Call of Duty – klar strukturierte Release-Pläne für DLCs und Season-Pässe nach Vorbild des größten Konkurrenten geben wird. Der offizielle Trailer für das kommende Battlefield wird am 9. Juni veröffentlicht. (mick, 3.6.2021)