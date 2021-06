ORF-Generalswahl in "Doublecheck" auf Ö1

19.40 REPORTAGE

Re: Schuldenfalle Corona – Berater am Limit Durch die Corona-Pandemie schlittern immer mehr Geringverdiener und Soloselbstständige in die Schuldenspirale. Das bekommen auch die Schuldnerberater zu spüren. Bis 20.15, Arte

21.45 SOZIALDRAMA

Mit der Kraft des Windes (Les Héritières, F 2020, Nolwenn Lemesle) Die 15-jährige Sanou (Tracy Gotoas) will Ingenieurin in der Windindustrie werden. Als einzige Schwarze ist sie auf der Pariser Eliteschule, in die sie es aus eigener Kraft geschafft hat, eine Außenseiterin. Empathisches Sozialdrama der Französin Nolwenn Lemesle. Bis 23.05, Arte

Fällt unter ihren Mitschülern auf: Sanou (Tracy Goutas), die Windingenieurin werden will – "Mit der Kraft des Windes", Arte, 21.45 Uhr.

Foto: Emmanuelle Jacobson-Roques/Incognita/ARTE

22.25 SCIENCE-FICTION-THRILLER

Gattaca (USA 1997, Andrew Niccol) Kluge Science-Fiction-Parabel, in der Gentechnologie in einer inhumanen Zweiklassengesellschaft resultiert. Mit Uma Thurman, Ethan Hawke und Gore Vidal. Bis 0.05, 3sat

23.00 THEATER

Automatenbüfett Anna Gmeyners wiederentdecktes Stück aus dem Jahr 1932, in dem die junge Frau Eva (Katharina Lorenz) von Herrn Adam (Michael Maertens) vor dem Selbstmord im Fischteich gerettet und in ein Automatenbüfett geführt wird, in der Inszenierung von Barbara Frey aus dem Wiener Akademietheater. Bis 0.45, ORF 3

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Die Regenbogen-Revolution – Der lange Weg in die Freiheit Zwischen 1969 und 1973 kämpfte eine wachsende Gruppe junger Menschen um Würde und Menschenrechte von Schwulen und Lesben. Bis 23.50, ORF 2

23.05 MUSIKDOKU

Oasis: Supersonic (GB 2016, Mat Whitecross) Wie die streitlustigen Brüder Noel und Liam Gallagher mit ihrer Band Oasis die Welt eroberten. Bis 1.05, Arte

(Karl Gedlicka, 3.6.2021)