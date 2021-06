Eine Veröffentlich in Europa plant das Unternehmen nur im Falle einer entsprechend hohen Nachfrage

Angetrieben wird sie von einem AMD Ryzen Prozessor, der Auflösungen von bis zu 4K inklusive HDR ermöglichen soll. Foto: Atari

Atari hat bekanntgegeben, dass die eigene Retrokonsole namens VCS bereits am 15. Juni auf den Markt kommen soll. Das Basismodell soll dabei knapp 300 US-Dollar kosten. Für 400 Dollar gibt es ein "All-In"-System, mit dem man zwei Controller erhält. Bei einem davon handelt es sich um ein modernes Design, beim anderen um einen klassischen Joystick.

Das Design der Konsole ist vom Atari 2600 inspiriert und kommt wird mit einer Auswahl von 100 Arcade und Atari-2600-Spielen ausgeliefert. Inkludiert ist ein Abonnement für die riesige Retro-Bibliothek von Antstream Arcade. Außerdem funktioniert die VCS auch als PC, kann also als Multimedia-Maschine genutzt werden. Möchte man das Gerät in einen Mini-PC verwandeln, können sogar Windows oder Linux installiert werden, berichtet "Techradar".

Multimedia und Retro-Games

Auf dem Dashboard der VCS finden sich die üblichen Streaming-Dienste Netflix und Amazon Prime Video, aber auch einen integrierten Chrome Browser und Googles Workspace-Apps.

Angetrieben wird sie von einem AMD Ryzen Prozessor, der Auflösungen von bis zu 4K inklusive HDR ermöglichen soll. Außerdiem zielt die Konsole auf 60 Bilder pro Sekunde ab. Neben einem erweiterbaren internen Speicher bietet sie Dual-Band-Wlan, Bluetooth 5.0 und USB-3.0-Support.

In Europa wird die Atari VCS vorerst leider nicht erscheinen, jedoch kündigte das Unternehmen an, dass der Release in weiteren Regionen bei entsprechender Nachfrage folgen soll. (red, 3.6.2021)