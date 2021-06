Koeman (li) geht nicht, er bleibt. Foto: imago images/Agencia EFE/Toni Albir

Barcelona – Der Niederländer Ronald Koeman bleibt Trainer des spanischen Fußball-Topclubs FC Barcelona. Das bestätigte Barca-Präsident Joan Laporta am Donnerstag. Koeman hatte die Katalanen im vergangenen August übernommen. In seinem ersten Jahr holte Barca zwar den Cup, in der Liga reichte aber nur zu Rang drei, und in der Champions League schied man bereits im Achtelfinale aus. Auch deshalb hatte es zuletzt Gerüchte über die Ablöse von Koeman gegeben, dessen Vertrag bis 2022 läuft. (APA/Reuters, 3.6.2021)