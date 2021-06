Wie sah Ihr Anfangszauber aus? Foto: getttyimages/istockfoto/svetikd

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, heißt es. So ist es auch in Beziehungen. Ob man mittlerweile auf gemeinsame Jahre und Jahrzehnte zurückblicken kann, ob der Anfangszauber schon lange einer tiefen Vertrautheit Platz gemacht hat oder man mittlerweile getrennte Wege geht – irgendwo hat die gemeinsame Geschichte begonnen.

Die erste, rückblickend schicksalhafte Begegnung, die flüchtigen Blicke auf der Tanzfläche oder der erste, witzige Satz via Datingapp, der vermeintliche One-Night-Stand, der plötzliche Blitzschlag oder das langsame Kennenlernen, der kuriose Zufall, der dem Glück auf die Sprünge half – all diese Details machen die persönliche Liebesgeschichte einzigartig. So wie diese:

Wie sind Sie mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin zusammengekommen?

Wie haben Sie einander kennengelernt? War es die berühmte Liebe auf den ersten Blick, oder hat es bei Ihnen beiden etwas länger gedauert? Was hat Sie an ihm oder ihr fasziniert? Teilen Sie Ihre Geschichte im Forum! (aan, 4.6.2021)