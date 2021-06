Das Unglück passierte am Freitagmorgen in der nordwestchinesischen Region Xinjiang

Der Zug fuhr in eine Baustelle mit Arbeitern. Foto: DER STANDARD

Peking – Bei einem Zugsunglück in China sind mindestens neun Bahnarbeiter ums Leben gekommen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, war ein Zug in der nordwestchinesischen Provinz Gansu in eine Baustelle mit Arbeitern gefahren, die dort mit Wartungsarbeiten beschäftigt waren. Das Unglück passierte am frühen Freitagmorgen im Bereich von Jinchang auf der Strecke zwischen Lanzhou und Ürümqi in der nordwestchinesischen Region Xinjiang.

Weitere Einzelheiten und die Ursache des Unglücks wurden zunächst nicht bekannt. Die Bergungsarbeiten sind angelaufen. (APA, 4.6.2021)