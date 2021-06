Roman Protassewitsch und seine Freundin wurden festgenommen, nachdem ihr Flugzeug zu einer Landung in Minsk gezwungen worden war. Foto: Reuters / Stringer

Minsk – Die Menschenrechtsgruppe Wjasna prangert ein nach ihren Angaben unter Zwang aufgezeichnetes Fernsehinterview mit dem inhaftierten belarussischen Regierungskritiker Roman Protassewitsch an. "Was auch immer er jetzt sagt, es ist reine Propaganda", sagte Wjasna-Chef Alex Bjaljazki am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Der Journalist war demnach mit "unfairen, aber sehr ernsten Anschuldigungen" konfrontiert und so "mindestens psychologisch bedroht" und unter Druck gesetzt worden, so Wjasna. Das Interview wurde später am Tag ausgestrahlt.

Schlussendlich erschien der 26-Jährige unter Tränen im Staatsfernsehen und gestand seine Rolle in den Antiregierungsprotesten. Er sprach unter anderem darüber, dass es "Aufstände" gegeben habe, die zum Ziel gehabt hätten, Machthaber Alexander Lukaschenko zu stürzen.

"Es ist schmerzhaft, das 'Geständnis' von Roman Protassewitsch zu sehen. Seine Eltern glauben, dass er gefoltert wurde. Das ist nicht der Roman, den ich kenne", sagte Franak Wjatschorka, der außenpolitische Berater von Protestführerin Swetlana Tichanowskaja. Er sei offenbar eine "Geisel des Regimes, und wir müssen alles Mögliche unternehmen, um ihn und die anderen 460 politischen Gefangenen zu befreien", schrieb Wjatschorka auf Twitter.

Protassewitsch und seine Partnerin waren am 23. Mai festgenommen worden, nachdem ihr Ryanair-Flug auf dem Weg von Athen nach Vilnius von einem belarussischen Kampfjet zur Landung in der Hauptstadt Minsk gezwungen worden war. Seine Partnerin, eine russische Staatsangehörige, soll laut Oppositionsvertretern im Vormonat zu einem Videogeständnis gezwungen worden sein, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Als Reaktion auf die erzwungene Flugzeuglandung sperrten die EU-Länder ihren Luftraum für Maschinen aus Belarus und sprachen ein Landeverbot aus. Airlines aus der EU riefen sie auf, das autoritär regierte Land nicht mehr zu überfliegen.

Proteste gegen Lukaschenko

Die Behörden werfen Protassewitsch vor, Antiregierungsdemonstrationen nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr organisiert zu haben. Nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Wahl hatte es Massenproteste gegeben, die Lukaschenko niederschlagen ließ. Tausende Demonstranten wurden festgenommen, viele berichteten über Folter. (APA, AFP, red, 4.6.2021)