Plädiert für einen Atlas aller Religionen statt der "Islam-Landkarte": Kardinal Christoph Schönborn. Foto: APA / Georg Hochmuth

Wien – Kardinal Christoph Schönborn denkt einen Religionsatlas als Alternative zur "Islam-Landkarte" an. In einem Kommentar für die Tageszeitung "Heute" fragt er sich, warum eine Religion "herausgepickt" worden sei. Der vorbildliche Religionsfrieden in Österreich basiere auf gegenseitigem Vertrauen, auf Dialog und Wertschätzung. Die Grünen planen indes einen runden Tisch zur Landkarte.

Die entsprechende Initiative geht vom Parlamentsklub aus. Details werden dort gerade erst vorbereitet. Integrationssprecherin Faika El-Nagashi meint dazu im "Kurier": "Wir brauchen jetzt einen Neustart der Beziehungen zur muslimischen Community." Wenn es nach den Grünen gehe, müsse die Karte nicht wieder online gehen.

"Gefährlicher Eindruck"

Das sieht zumindest der Initiator der Landkarte anders. Ednan Aslan schreibt auf der Homepage, dass es sich lediglich um eine kurzzeitige Unterbrechung aufgrund eines Wechsels des IT-Betreibers handle. Die Seite ist aktuell zwar nicht offline, die entscheidende Suchfunktion aber nicht in Betrieb. Zuletzt war angedacht, dass man erst nach einer Registrierung Zugang erhält.

Schönborn hält es für gefährlich, wie er schreibt, wenn der Eindruck entstehe, eine der Religionsgemeinschaften werde unter Generalverdacht gestellt. Das Strafrecht sei klar genug, um staatsfeindliche, terroristische Tendenzen zu verfolgen, wo immer sie auftreten. Dass es Radikale gebe, sei kein Grund, die Politik oder die Religion als Brutstätten des Radikalismus zu betrachten. (APA, 4.6.2021)