Die Hurricanes im Jubelrausch.

Foto: Reuters/Klement

New York – Die Carolina Hurricanes sind am Donnerstag im Playoff-Viertelfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL in der "Best of seven"-Serie gegen Meister Tampa Bay Lightning im dritten Spiel "angekommen". Mit einem Treffer von Jordan Staal in der 6. Minute der Verlängerung machten die Hurricanes den 3:2-Auswärtssieg perfekt und verkürzten in der Serie auf 1:2.

Auch das zweite Donnerstag-Duell brachte den Sieger erst in der Overtime. Dort war Brad Marchand in der 4. Minute der Matchwinner beim 2:1-Auswärtserfolg der Boston Bruins über die New York Islanders, die damit in der Serie ebenfalls erstmals anschrieben und auf 1:2 stellten. (APA, 4.6.2021)



Playoff-Ergebnisse der NHL vom Donnerstag (Viertelfinale, "best of seven"):

East Division:

New York Islanders – Boston Bruins 1:2 n.V.; Stand 1:2

Central Division:

Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes 2:3 n.V.; Stand 2:1