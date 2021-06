Die International News Media Association (INMA) hat am Donnerstagabend die Gewinner der Global Media Awards 2021 bekannt gegeben. Foto: Russmedia

Die International News Media Association (INMA) hat am Donnerstagabend die Gewinner der Global Media Awards 2021 bekannt gegeben. Das Vorarlberger Medienunternehmen Russmedia wurde von einer internationalen Jury des Weltmedienverbands mit fünf Gold-Awards, zwei Silber-Awards und drei Bronze-Awards ausgezeichnet, informierte das Unternehmen in einer Aussendung. Russmedia war das erfolgreichste Medienhaus und mit insgesamt 17 Projekten im Finale vertreten.

Drei Goldene gab es für Amedia aus Norwegen und NZME aus Neuseeland. Zweimal Gold konnten Aftenposten, Funke Mediengruppe, Göteborgs-Posten, Hindustan Times, News Corp Australia, Newsday Media Group, Nine, Ringier und Axel Springer gewinnen.

Die erste Auszeichnung erhielt Russmedia für das Projekt #vorarlberghältzusammen in der Kategorie "Best Use of Print". Die vol.at-Ländlepunkte wurden in zwei Kategorien mit Gold ausgezeichnet. In der Kategorie "Best Digital Commerce Initiative" erhielt das Projekt ländleshop.at den Global Media Award und das Projekt "VOL.AT-Story" gewann in der Kategorie "Best Use of Social Media".

Aus Österreich wurde noch die "Kleine Zeitung" in der Kategorie regionale Medienmarken mit Gold sowie mit Silber bei Video bedacht.

Die International News Media Association (INMA) mit Sitz in Texas (USA) kürt seit 1937 jährlich die innovativsten Medienprojekte aus der ganzen Welt. Die eingereichten Projekte wurden in fünf Kriterien bewertet: Innovation und Best Practices bei Nachrichtenmarken, Optimierung der Nutzung von Medienplattformen, Abonnements, Geschäftsentwicklung sowie Daten und Erkenntnisse. Heuer gingen 644 Projekte von 212 Nachrichtenmedienmarken aus 37 Ländern ins Rennen um die Auszeichnungen. (red, 4.6.2021)