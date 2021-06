San Miguel de Tucuman – Vor einem Qualifikationsspiel für die Fußball-WM 2022 hat die argentinische Nationalmannschaft um Superstar Lionel Messi die im vergangenen Jahr gestorbene Fußballlegende Diego Maradona geehrt. Eine Statue des Weltmeisters von 1986 wurde am Donnerstag vor dem Stadion in Santiago del Estero enthüllt.

Enthüllung. Foto: APA/AFP/MARCARIAN

"Das war ein besonderes Spiel, denn es war das erste ohne Diego", sagte Messi nach den 1:1 gegen Chile. "Wir wissen, was ihm die Nationalmannschaft bedeutet hat, und wir wissen, dass er bei uns war." Vor dem Spiel trug Messi ein Foto von Maradona auf der Brust seines Trikots. Er traf zur 1:0-Führung aus einem Penalty (24.), den Ausgleich erzielte Alexis Sanchez (36.). In der zweiten Hälfte spielte Argentinien zwar mehrere Chancen heraus, scheiterte allerdings immer wieder am chilenischen Schlussmann Claudio Bravo. Star Arturo Vidal fehlte wegen eines positiven Covid-19-Tests.

Maradona war am 25. November 2020 im Alter von 60 Jahren in einer privaten Wohnanlage nördlich von Buenos Aires an einem Herzinfarkt gestorben. Das ganze Land trauerte um den weltbekannten Nationalhelden. Sein Leichnam wurde im Regierungspalast Casa Rosada aufgebahrt, Tausende Menschen zogen mitten in der Corona-Pandemie an seinem Sarg vorbei. Zuletzt hatte die Staatsanwaltschaft wegen grober fachlicher Fehler Anklage gegen Maradonas Ärzte- und Pflegeteam erhoben. (APA; 4.6.2021)