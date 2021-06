Thiem auf Gras.

Foto: imago images/Claudio Gärtner

Mallorca – Nach dem Auftakt-Out bei den French Open hat Dominic Thiem sein Antreten beim neu im Tour-Programm befindlichen Rasenturnier von Mallorca bekanntgegeben. Der 27-Jährige erhielt für die mit 783.655 Euro dotierten Mallorca Championships eine Wildcard, der Event wird mit Beginn der Qualifikation am 19. Juni in der Woche vor Wimbledon stattfinden. Thiem hatte in Paris in der ersten Runde gegen den Spanier Pablo Andujar in fünf Sätzen verloren.

"Nach dem frühzeitigen Aus in Paris wäre die Pause bis Wimbledon sehr lange gewesen", wurde Thiem am Freitag in einer Aussendung zitiert. "Das Turnier in Mallorca ist eine perfekte Gelegenheit, um mir vor Wimbledon noch zusätzliche Matchpraxis zu holen. Ich freue mich, bei der Premiere dieses Rasenturniers mit dabei zu sein." 2016 hatte der Niederösterreicher in Stuttgart schon einen Rasentitel geholt. Heuer hat er zu seinen bisher 17 Turniersiegen auf der Tour noch keinen weiteren hinzugefügt.

Nadal erfreut



Turnierdirektor auf Mallorca ist Toni Nadal, der Onkel von Rafael Nadal freut sich über das Engagement des US-Open-Siegers 2020. "Wir freuen uns sehr, dass mit Dominic Thiem einer der erfolgreichsten Spieler der vergangenen Jahre zu unserem Turnier nach Mallorca kommt", sagte der Spanier. Veranstalter des Events ist Edwin Weindorfer als Vertreter der österreichischen e|motion group. Dessen Partner Herwig Straka war bis Ende Mai Thiems Manager.

Laut einer Meldung der Tageszeitung "Heute" vom Freitag soll die Agentur Kosmos von Fußballstar Gerard Pique das Management des Weltranglisten-Vierten übernehmen. Der Barcelona-Spieler ist für das neue, erstmals 2019 durchgeführte Daviscup-Finalturnier zuständig.

Auf Mallorca wird Thiem unter anderen auf den Spanier Pablo Carreno Busta, den Norweger Caspar Ruud, den Russen Karen Chatschanow, den Australier Nick Kyrgios, mit dem Routinier Feliciano Lopez auf einen weiteren Spanier sowie den US-Amerikaner Sam Querrey treffen. Pro Tag sind bei dem 250er-Event maximal 1.500 Zuschauer zugelassen. (APA, 4.6.2021)