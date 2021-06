Futtersuche am Straßenrand: Ein Drohnenbild der Elefantenherde auf Abwegen. Foto: AP / Hu Chao

Kunming – Eine umherwandernde Herde von 15 asiatischen Elefanten sorgt derzeit in China für Aufsehen. Die Behörden in der südchinesischen Stadt Kunming wurden laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in "Alarmbereitschaft" versetzt, nachdem die Tiere in dieser Woche die Stadtgrenze der Millionenmetropole erreicht hatten.

500 Kilometer gewandert

Die in der Wildnis lebenden Elefanten hatten demnach am 16. April ihr Habitat verlassen und waren seitdem rund 500 Kilometer Richtung Norden durch die Provinz Yunnan gewandert. Mit Futter seien die Tiere teilweise von zu dicht besiedelten Gebieten umgelenkt worden. Auch seien Straßen abgesperrt worden. Warum die Tiere ihre Wanderung begonnen haben und was deren Ziel ist, ist unklar.

Sicherheitskräfte bereiten die Drohne zur Überwachung der Elefanten vor. Foto: AP / Hu Chao

Um die Herde von Menschen und Siedlungen fernzuhalten, wurden laut Xinhua Sicherheitskräfte losgeschickt, um die Tiere zu beobachten. Mehr als 200 Fahrzeuge seien im Einsatz. Auch wurden Drohnen eingesetzt, um die Tiere rund um die Uhr im Auge zu behalten. Die meisten asiatischen Elefanten leben in China in der Provinz Yunnan. Laut Xinhua stieg ihre Population seit den 1980er-Jahren um etwa 100 auf 300 Tiere an. (APA, dpa, 4.6.2021)