Johan Eliasch ist der neue Gian Franco Kasper. Foto: APA/Techt

Oberhofen/Thunersee – Der schwedisch-britische Geschäftsmann Johan Eliasch ist der neue Präsident des Internationalen Ski-Verbandes (FIS). Der in Schweden geborene und von Großbritannien nominierte 59-jährige Head-Chef wurde am Freitag beim corona-bedingt online durchgeführten 52. Kongress des Internationalen Skiverbandes (FIS) unter vier Kandidaten im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt. In einer weiteren Wahl wurde Noch-ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel erneut ins FIS-Council gewählt.

Kasper im Krankenhaus

Eliasch folgt Gian Franco Kasper nach, der Schweizer war 23 Jahre im Amt. Der 77-Jährige nahm nicht selbst aktiv am Meeting teil, da er sich in Krankenhausbehandlung befinde. Der Eidgenosse ließ eine Nachricht von sich vorlesen, wonach er wegen Atemproblemen in Krankenhaus-Behandlung gekommen war und erst am Donnerstag aus der Intensivbehandlung auf die Herzstation entlassen worden sei. Es würden nun weitere Tests durchgeführt. Kasper war 46 Jahre lang für die FIS aktiv.

Eliasch folgt Kasper vorerst bis zur nächsten Wahl 2022 nach. Er ist der erst fünfte FIS-Präsident des 1924 gegründeten weltweit größten Wintersportverbandes. Vor Kasper waren der Schwede Ivar Holmquist, der Norweger Nicolai Ramm Östgaard und der Schweizer Marc Hodler (1951 bis 1998) im Amt gewesen. Der neue FIS-Chef setzte sich gleich im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit durch, seine Konkurrenten waren der Schwede Mats Arjes, der Schweizer Urs Lehmann und die Britin Sarah Lewis.

Über 54 Prozent der Stimmen für Eliasch

Bei 119 abgegebenen von 120 möglichen Stimmen entfielen 65 und damit mehr als 54 Prozent auf Eliasch. Swiss-Ski-Präsident Lehmann folgte mit 26 Stimmen, Ex-FIS-Generalsekretärin Lewis mit 15 und Arjes als aktueller FIS-Vizepräsident und NOK-Präsident mit 13 Stimmen. Lewis hatte in der beinahe 100-jährigen Verbandsgeschichte als erste Frau für das höchste FIS-Amt kandidiert. Alle vier Kandidaten hatten vor dem Wahlgang in längeren Video-Botschaften jeweils für sich geworben.

Eliasch ließ aktuelle und ehemalige Ski-Größen für sich sprechen, für ihn plädierten u.a. die US-Amerikanerin Lindsey Vonn, der Norweger Aksel Lund Svindal sowie die Kärntner Olympiasieger Franz Klammer und Matthias Mayer. Wie alle Kandidaten warb Eliasch im weitesten Sinn damit, dass er die richtige Person sei, um die FIS in die Zukunft zu führen. Um die Nachfolge Kaspers hätte es nach dessen Wiederwahl 2018 schon 2020 gehen sollen, Corona machte eine Verschiebung des Kongresses aber nötig.

In seiner kurzen Antrittsrede sprach Eliasch zunächst Kasper seinen Dank aus. Dieser habe der FIS für rund ein halbes Jahrhundert einen speziellen Dienst geleistet. "Ohne ihn wären wir nicht dort, wo wir heute sind", sagte Eliasch und führte weiter aus, ein aufgeschlossener und transparenter Präsident für alle Nationen und für alle Disziplinen sein zu wollen. "Wir haben unglaubliche Möglichkeiten, und jetzt lasst uns an die Arbeit gehen", meinte der neue Fis-Chef.

Schröcksnadel erneut ins FIS-Council gewählt

Im Anschluss daran ist Schröcksnadel unter 19 Bewerbern wieder ins FIS-Council gewählt worden, 16 Kandidaten kamen zum Zug. Der 79-Jährige wurde bei 121 abgegebenen und 116 gültigen Stimmen mit 109 Zustimmungen ex aequo auf Rang sechs gereiht. Der Tiroler wird seine ÖSV-Präsidentschaft in rund zwei Wochen bei der Länderkonferenz in Villach beenden, als sein Nachfolger steht der Steirer Karl Schmidhofer parat.

Ebenso ins Council gewählt wurden u.a. die eben davor in der Wahl um die FIS-Präsidentschaft unterlegenen Lehmann und Arjes wie auch der französische Ex-Weltmeister Michel Vion. Nur auf Platz 17 landete der ehemalige "Crazy Canuck" Ken Read, der damit nicht zum Zug kommt. In einer weiteren Wahl wurde der Vorarlberger ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel erneut zum FIS-Rechnungsprüfer bestellt. (APA, red, 4.6.2021)