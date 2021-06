Johan Eliasch ist der neue Gian Franco Kasper. Foto: APA/Techt

Oberhofen/Thunersee – Der britische Geschäftsmann Johan Eliasch ist der neue Präsident des Internationalen Ski-Verbandes (FIS). Der in Schweden geborene und von Großbritannien nominierte 59-jährige Head-Chef wurde am Freitag beim corona-bedingt online durchgeführten 52. Kongress des Internationalen Skiverbandes (FIS) unter vier Kandidaten im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt. Er folgt Gian Franco Kasper nach, der Schweizer war 23 Jahre im Amt.

Eliasch erhielt von 119 Stimmen 65 und damit rund 54 Prozent. Es folgten Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann mit 26 Stimmen, die britische Ex-FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis mit 15 und der aktuelle FIS-Vizepräsident und NOK-Präsident Mats Arjes aus Schweden mit 13 Stimmen. Eine weitere Stichwahl war damit nicht mehr nötig. Eliasch ist der fünfte FIS-Präsident, vor Kasper waren es der Schwede Ivar Holmquist, der Norweger Nicolai Ramm Östgaard und der Schweizer Marc Hodler (1951 bis 1998).

Kasper nahm nicht am Kongress teil. Der 77-Jährige hatte zu Beginn des Meetings per vorgelesener Nachricht mitteilen lassen, dass er am Wochenende wegen Atemproblemen in Krankenhaus-Behandlung gekommen war und erst am Donnerstag aus der Intensivbehandlung auf die Herzstation entlassen worden sei. Es würden nun weitere Tests durchgeführt. Kasper dankte für 46 Jahre großartige Zusammenarbeit und herausragende Freundschaft. Die Amtszeit von Eliasch dauert vorerst bis 2022.

Schröcksnadel erneut ins FIS-Council gewählt

Der Tiroler Peter Schröcksnadel ist erneut ins das 16-köpfige Fis-Council gewählt worden. Der 79-Jährige wurde im corona-bedingt online durchgeführten 52. FIS-Kongress unter 19 Kandidaten bei 121 abgegebenen und 116 gültigen Stimmen mit 109 Zustimmungen ex aequo auf Rang sechs gereiht. Schröcksnadel wird seine ÖSV-Präsidentschaft in rund zwei Wochen bei der Länderkonferenz in Villach beenden. (APA, 4.6.2021)