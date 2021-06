Thema des Tages Beginnt mit Brandstetter die türkise Rücktrittswelle?

Moderation: Antonia Rauth



Wolfgang Brandstetter tritt als Verfassungsrichter ab – Grund sind publik gewordene Chats. Was an diesen so brisant ist und ob es der Beginn einer Rücktrittswelle sein könnte