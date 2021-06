(Das Strandbad in Klagenfurt an einem sonnigen Juniabend 2021, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, einen ehemaligen Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzer Hose und einem schwarzen T-Shirt mit der Aufschrift "Security".

Ein zweiter ehemaliger Beachvolleyball-Nachwuchsspieler tritt auf. Er ist gekleidet wie der erste, trägt jedoch eine FFP2-Maske. Die beiden begrüßen einander mit Ellbogengruß.)

DER ERSTE: Konnst eh owatuan Maskn. Chef sogt, brauchma niama.

(Der Zweite nimmt nach kurzem Zögern die Maske ab. Es wird sichtbar, dass er einen Vollbart trägt.)

DER ERSTE (überrascht): Ah, du Boat auf amol?

DER ZWEITE: Eh schon sechs Wochn.

DER ERSTE: Hot man nit kennen segn, wegn Maskn.

DER ZWEITE: Jetz sigst.

(Er setzt sich.)

DER ZWEITE: Gerold sogt, steht ma supa. Und Jesaja taugt aa total. Tuat gean so umanondgrobbln drin, vastehst, und ollweil: "Papa Batt! Papa Batt!"

DER ERSTE: Burgi?

DER ZWEITE: Burgi weniga. Sogt, krotzt.

(Pause)

DER ERSTE: Donn weast lei miassn wieda wegtuan, oda?

DER ZWEITE: Eh.

DER ERSTE: Warum host iwahaupt lossn woxn?

DER ZWEITE: Waß nit … Lockdown, vastehst … Olles zua … Kane G’schäft, ka Spuat, nix … Beachvolley obg’sogt … I hob anfoch dos G’fühl g’hobt, i muass irgendwos tuan.

DER ERSTE (nickt)

(Pause)

DER ZWEITE: Wia findest’n du, doss ma steht?

DER ERSTE (nachdem er ihn einige Zeit betrachtet hat): Mittl.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 4.6.2021)