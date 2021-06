Julianne Moore steht in "Lisey’s Story" nachdem Buch von Stephen King das Wasser bis zum Hals. Streamingtipp für Furchtlose von Apple TV Plus. Foto: Apple TV

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Lärmbelästigung durch einen Verschub bahnhof in Graz. / Eine Mauer soll eine Hangrutschung in Klosterneuburg verhindern. Bis 19.00, ORF 2

19.20 DOKUMENTATION

Ist das Zukunft oder kann das weg Der Filmemacher Volker Strübing spricht mit Menschen, die Zukunft erfinden und gestalten. Es gibt Menschen, die den Glauben an die Zukunft nicht verlieren und für sie kämpfen. Bis 20.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Sportlegenden: Hans Orsolics Im Juni 1967 schrieb Hans Orsolics Boxgeschichte: Im Kampf um den Europameistertitel der Europäischen Box Union (EBU) im Halbweltergewicht ging er in der Wiener Stadthalle gegen den Deutschen Conny Rudhof als Sieger aus dem Ring. Mit knapp 20 Jahren war er der bis dahin jüngste europäische Titelträger. Orsolics wusste, wie man feiert, meistens mit viel Alkohol. Infolgedessen dauerte es nicht lang, bis der Abstieg kam und dazu führte, was der Boxer selbst als sein "patschertes Leben" besang. Ex-Moderator und guter Freund Orsolics’ Sigi Bergmann erinnert sich. Um 21.05 folgen Dokus über österreichische Fußballgeschichte sowie über die Klubs Rapid und Austria. Runde Sache. Bis 23.40, ORF 3

21.50 PORTRÄT

Eat That Question – Frank Zappa in His Own Words Das Bildmaterial mit Zappas Auftritten, lange in den Archiven in Vergessenheit geraten und von Thorsten Schütte in jahrelanger Beschäftigung wieder hervorgeholt, verweist auf eine einzigartige Karriere und ein gnadenlos gutes Lästermaul. Wer Zynismus lernen will – hier ist die Gelegenheit. Bis 23.20, 3sat

23.20 SCHLAMMSCHLACHT

Mud – Kein Ausweg (USA 2012, Jeff Nichols) Die Jugend lichen Ellis (Tye Sheridan) und Neckbone (Jacob Lofland) sind gute Freunde, die gemeinsam auf Entdeckungsreise in Richtung Erwachsenwerden gehen. Dabei treffen sie auf Mud (Matthew McConaughey), der aus dem Gefängnis entkommen ist und auf Juniper (Reese Witherspoon) wartet, mit der er zusammen flüchten will. Die Buben wollen helfen, das wird gefährlich. Bis 1.25, 3sat

0.15 ESSAY

Square Idee: Covid – Tourismus neu erfinden? Im Februar 2020 wurde die Diamond Princess mit 3600 Menschen an Bord vor dem Hafen von Yokohama unter Quarantäne gestellt. Kreuzfahrten wurden von der Pandemie gestoppt. Ist das so bedauerlich oder die Gelegenheit, Tourismus neu zu erfinden? Bis 0.45, Arte

Streaming

PURER HORROR

Lisey’s Story Ihr Mann wird bei einer öffentlichen Veranstaltung Opfer eines Schussattentats. Liseys Trauer führt zu einem schmerzhaften Erinnerungsprozess, in dem sich allerlei furchterregende Ereignisse und Figuren befinden. Die Adaption eines Stephen-King-Romans hält Wege in seelische Finsternis und einige Schockmomente bereit, die Julianne Moore gekonnt umzusetzen weiß. Apple TV Plus

FREUNDE FÜR IMMER

Intelligence David Schwimmer machte zuletzt bei der Friends-Reunion gute Figur. Zu lachen gibt es auch in dieser britischen Workplace-Comedy einiges. Schwimmer mimt einen arroganten US-Agenten, der den alles andere als intelligent agierenden britischen Geheimdienst in Sachen Cyberkriminalität unterstützen soll. Sechs Folgen. Sky

DER PATE

Dom Familienfehde im Drogenmilieu von Rio de Janeiro. Der Verbrecher Pedro Dom wird von seinem Vater Victor gejagt, der auf der Seite des Gesetzes steht. Amazon Prime